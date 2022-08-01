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影／台中高分檢教保中心今揭牌 採蒙特梭利可收托30童

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中高分檢的職場互助教保服務中心在今天上午揭牌啟用，法務部長蔡清祥（左三）等人主持揭牌。記者陳宏睿／攝影
台中高分檢的職場互助教保服務中心在今天上午揭牌啟用，法務部長蔡清祥（左三）等人主持揭牌。記者陳宏睿／攝影

法務部響應國家育兒政策，盤點全台所屬機關內空間，設置教保中心、幼兒園，台中高分檢籌備一年多的「職場互助教保服務中心」今天上午10時，由法務部長蔡清祥等人主持揭牌儀式，未來可收托30名2至6歲學齡前幼童，屬於台中第一所公立蒙特梭利的幼教機構，目前已收托25人，仍有名額，歡迎有需要的家長申請。

台中高分檢表示，少子化已成國安危機，行政院以「0至6歲國家一起養」為目標，法務部響應政策，從2020年起，由法務部帶領、責成人事處處長游金純，盤點機關可運用空間，積極推動設置員工子女托育設施，法務部所轄目前規畫設置15處教保中心（招收506名），另設置2處非營利幼兒園（招收165名），共可招收幼生達671名，積極為員工、民眾提供多元便利、優質的托育選擇。

台中高分檢說，歷經一年多籌備，才完成設置此中心，位置在台中市西區自由路1段85之1號，原為高分檢的辦公場所之一，未來中心將採蒙特梭利教保模式，也是第一所公立蒙特梭利2歲至6歲學齡前幼教機構，由台中市蒙特梭利教育基金會理事長陳素珍帶領專業團隊規畫、經營。

該團隊採全球先進國家同步的開放式幼兒教育理念，實踐高品質的學齡前教育，中心空間明亮，有全新獨立空調，設有活動區、廁所及配膳室等，另裝設紫外線殺菌設備、門禁設置、錄音錄影監視設備與消防救助袋等，提供幼兒一個更安全舒適的成長環境。

中心收費第一胎月繳2000元、第二胎月繳1000元、第三胎以上免費，預計收托幼兒30名，以與台中高分檢署簽定聯合提供教保服務契約機關（台中地檢署、行政執行署台中分署及台中地方法院）所屬員工的子女、孫子女為優先申請對象，如有餘額，對外開放，目前收托25名幼童，其中13名是內部員工，其他12名則是民眾申請，仍有5名餘額。

中心揭牌儀式在今天上午10時舉辦，由法務部長蔡清祥、台中高分檢察長張清雲、台中地方法院長邱志平、教育部國教署簡任視察張世昌、台中市蒙特梭利教育基金會理事長陳素珍、台中市教育局專委陳雅新等人共同主持揭牌儀式，台中地方檢察署檢察長郭永發、行政執行署台中分署分署長許萬相、廉政署中部調查組組長陳德芳、調查局台中市調查處處長蕭清淵、台中調查站主任陳彥有蒞臨觀禮。

台中高分檢的職場互助教保服務中心在今天上午揭牌啟用，法務部長蔡清祥（左三）等人主持揭牌。記者陳宏睿／攝影
台中高分檢的職場互助教保服務中心在今天上午揭牌啟用，法務部長蔡清祥（左三）等人主持揭牌。記者陳宏睿／攝影
台中高分檢的職場互助教保服務中心在今天上午揭牌啟用，法務部長蔡清祥與幼童互動，了解教育方式。記者陳宏睿／攝影
台中高分檢的職場互助教保服務中心在今天上午揭牌啟用，法務部長蔡清祥與幼童互動，了解教育方式。記者陳宏睿／攝影
台中高分檢的職場互助教保服務中心在今天上午揭牌啟用，採蒙特梭利教育方式，收托30名幼童。圖／台中高分檢提供
台中高分檢的職場互助教保服務中心在今天上午揭牌啟用，採蒙特梭利教育方式，收托30名幼童。圖／台中高分檢提供
台中高分檢的職場互助教保服務中心在今天上午揭牌啟用，法務部長蔡清祥等人與家長、幼童一起合影。記者陳宏睿／攝影
台中高分檢的職場互助教保服務中心在今天上午揭牌啟用，法務部長蔡清祥等人與家長、幼童一起合影。記者陳宏睿／攝影
台中高分檢的職場互助教保服務中心在今天上午揭牌啟用，採蒙特梭利教育方式，收托30名幼童。圖／台中高分檢提供
台中高分檢的職場互助教保服務中心在今天上午揭牌啟用，採蒙特梭利教育方式，收托30名幼童。圖／台中高分檢提供
台中高分檢的職場互助教保服務中心在今天上午揭牌啟用，法務部長蔡清祥與幼童互動，了解教育方式。記者陳宏睿／攝影
台中高分檢的職場互助教保服務中心在今天上午揭牌啟用，法務部長蔡清祥與幼童互動，了解教育方式。記者陳宏睿／攝影

法務部 台中市 幼兒園

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