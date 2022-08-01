影／蔡其昌指投入60億元改善全台學校操場運動設施

立法院副院長蔡其昌今天表示，他在立法院不斷爭取和倡議，蔡總統和行政院長都關心也同意，以統籌分配稅款60億元，改善全台學校操場的運動設施，如果今年可以改善就快點做，如果預算用完，他會繼續向中央爭取，因為操場運動設施改善，對學生和社區長輩都重要。

蔡其昌今天表示，他曾向行政院長和蔡總統報告，現在全民運動風氣階段，國人喜歡運動，除了各地國民運動中心新建，既有學校是社區民眾最好的運動場所，如果改善學生運動空間，對市民運動環境提升也有幫助，他在立法院不斷爭取和倡議，蔡總統和行政院長都關心也同意，以統籌分配稅款60億元，改善全台學校操場的運動設施，如果今年可以改善，就快點做，如果預算用完，會繼續向中央倡議。

他說因為運動設施改善，對學生和社區長輩都重要，這是現成的運動中心，花一點錢就可以同時在全台各地改善運動場地，效益不比各地運動中心差，數量也多，讓民眾運動環境變好，民眾喜歡運動，大家活得健康和長壽，健保支出就下降，這是好策略，他積極爭取，從班班有冷氣，老舊校舍改善到操場和運動設施改善，他一路到中央全力爭取。

中市神岡區豐洲國小是台中市創校達百年以上的學校之一，學校操場跑道因年久劣化，又因樹木樹根增長導致操場跑道隆起及龜裂現象，且長期日照曝曬，場地PU鋪面破損嚴重，師生上課使用時有潛在不安全感；中央球場地斑駁劣化無安全措施等，也無法提供學生安全使用。

校長韓順進向立法院副院長蔡其昌陳情，希望透過蔡其昌幫忙，讓學校操場場地獲得改善，蔡其昌今天邀教育部到學校現場勘查，要改善多年來跑道不安全問題，讓豐洲國小師生在使用跑道時更安全。