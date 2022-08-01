快訊

林智堅原創資料藏手機號碼 直播中撥通「真的接起」兩人嚇傻

影／蔡其昌指投入60億元改善全台學校操場運動設施

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長蔡其昌今天到台中神岡豐洲國小，了解操場運動設施改善問題。記者游振昇／攝影
立法院副院長蔡其昌今天到台中神岡豐洲國小，了解操場運動設施改善問題。記者游振昇／攝影

立法院副院長蔡其昌今天表示，他在立法院不斷爭取和倡議，蔡總統和行政院長都關心也同意，以統籌分配稅款60億元，改善全台學校操場的運動設施，如果今年可以改善就快點做，如果預算用完，他會繼續向中央爭取，因為操場運動設施改善，對學生和社區長輩都重要。

蔡其昌今天表示，他曾向行政院長和蔡總統報告，現在全民運動風氣階段，國人喜歡運動，除了各地國民運動中心新建，既有學校是社區民眾最好的運動場所，如果改善學生運動空間，對市民運動環境提升也有幫助，他在立法院不斷爭取和倡議，蔡總統和行政院長都關心也同意，以統籌分配稅款60億元，改善全台學校操場的運動設施，如果今年可以改善，就快點做，如果預算用完，會繼續向中央倡議。

他說因為運動設施改善，對學生和社區長輩都重要，這是現成的運動中心，花一點錢就可以同時在全台各地改善運動場地，效益不比各地運動中心差，數量也多，讓民眾運動環境變好，民眾喜歡運動，大家活得健康和長壽，健保支出就下降，這是好策略，他積極爭取，從班班有冷氣，老舊校舍改善到操場和運動設施改善，他一路到中央全力爭取。

中市神岡區豐洲國小是台中市創校達百年以上的學校之一，學校操場跑道因年久劣化，又因樹木樹根增長導致操場跑道隆起及龜裂現象，且長期日照曝曬，場地PU鋪面破損嚴重，師生上課使用時有潛在不安全感；中央球場地斑駁劣化無安全措施等，也無法提供學生安全使用。

校長韓順進向立法院副院長蔡其昌陳情，希望透過蔡其昌幫忙，讓學校操場場地獲得改善，蔡其昌今天邀教育部到學校現場勘查，要改善多年來跑道不安全問題，讓豐洲國小師生在使用跑道時更安全。

計畫改善內容包括PU環形操場跑道及跳遠及助跑道場地改善，新設跳遠沙坑助跑道15公尺和球場改善，壓克力球場鋪設，另有排水改善設施及樹根處理，計畫總經費約980萬元，預計240日曆天完成，明年3月31日前完成。

立法院副院長蔡其昌今天到台中神岡豐洲國小，了解操場運動設施改善問題。記者游振昇／攝影
立法院副院長蔡其昌今天到台中神岡豐洲國小，了解操場運動設施改善問題。記者游振昇／攝影
立法院副院長蔡其昌今天到台中神岡豐洲國小，了解操場運動設施改善問題。記者游振昇／攝影
立法院副院長蔡其昌今天到台中神岡豐洲國小，了解操場運動設施改善問題。記者游振昇／攝影
立法院副院長蔡其昌今天到台中神岡豐洲國小，了解操場運動設施改善問題。記者游振昇／攝影
立法院副院長蔡其昌今天到台中神岡豐洲國小，了解操場運動設施改善問題。記者游振昇／攝影

蔡其昌 立法院 行政院

延伸閱讀

新竹棒球場影響網路聲量？蔡其昌：建立制度解決問題

影／台中彩虹眷村部分牆面被破壞 蔡其昌：痛心疾首

影／農地水稻政策 陳吉仲：保障農民收入為目標

蔡其昌大肚拜票：未來要改善停車問題提升生活機能

相關新聞

抽查周記損學生隱私 教部喊落實程序、公文拖半年未發

國內多數高中職都要求學生每周寫周記，作為師生的溝通管道之一，但周記除了由班導批閱，許多學校會定期在作業抽查中一併抽檢，卻...

影／蔡其昌指投入60億元改善全台學校操場運動設施

立法院副院長蔡其昌今天表示，他在立法院不斷爭取和倡議，蔡總統和行政院長都關心也同意，以統籌分配稅款60億元，改善全台學校...

竹市國小缺近百代理教師　市府：加強檢核學校開缺情況

時代力量新竹市議會黨團今開記者會，揭露竹市111年度國小正式普通教師僅開缺2名，相對於其他縣市今年度大開缺，導致竹市各國...

全幼產點名台中、台南砍公幼代理教師員額 憂幼教品質

全國幼教產業工會今天表示，近年來受少子化、疫情及準公共化、非營利幼兒園大增等影響，導致部分公立幼兒園招生不足，甚至有「斷...

台中市神岡公托暨親子館明年4月完工 收托52名嬰幼兒

台中市神岡首座公托暨親子館今年1月開工，工程經費3434萬元，目前已完成結構體工程，正進行管線設置及室內裝修，工程進度超...

鼓勵青年壯遊 「寶島商號」探索老字號柑仔店

教育部青年發展署辦理「青年壯遊台灣─尋找感動地圖實踐計畫」，鼓勵青年自主規畫壯遊企畫，今年共有235組團隊青年，於暑期6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。