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全幼產點名台中、台南砍公幼代理教師員額 憂幼教品質

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
近年來受少子化、疫情及準公共化、非營利幼兒園大增等影響，導致部分公立幼兒園招生不足，甚至有「斷崖式」下降等狀況。本報資料照片
近年來受少子化、疫情及準公共化、非營利幼兒園大增等影響，導致部分公立幼兒園招生不足，甚至有「斷崖式」下降等狀況。本報資料照片

全國幼教產業工會今天表示，近年來受少子化、疫情及準公共化、非營利幼兒園大增等影響，導致部分公立幼兒園招生不足，甚至有「斷崖式」下降等狀況，部分地方政府為了省錢，直砍公幼代理教師員額，看似合理卻出現幼生安危的隱憂。

全國幼教產業工會指出，台中、台南市教育局近日以招生不足為由，刪除代理教師員額，台南市教育局更在7月27日召開公立幼兒園機關首長會議中指出，現今幼兒園師生比為1：15，以該校核定招生人數120人為例，4個班級應配置8位教保服務人員照顧幼生，但南市教育局卻在會議中又說「為合理分配教育資源」，以上述為例，將修改成7位教保服務人員照顧104名幼生

全國幼教產業工會說，若今年實際招收104名幼生，平均一個班級安置26位幼生由2位老師照顧，不僅可精緻化教學也可更全面照顧幼生；但未來卻可能出現1位老師照顧14名幼生。會議結論更說「今天只是聽聽現場意見」，卻在當天下午4點立即通知各校，刪除代理教師員額，顯見是早已計畫好刪減代理教師，再開管控會議，該會議僅是補足程序的形式而已。

全國幼教產業工會呼籲，台南市、台中市勿以招生不足為由，藉機為省錢任意刪減幼兒園代理教師員額，應以班級數配置教保服務人員。尤其公立幼兒園主要招收文化不利、弱勢幼生、特殊生為優先，若縣市政府貿然砍掉代理人力，公幼一樣人力吃緊，老師們一樣負擔很大，孩子的教育品質依然沒有提升。

全國幼教產業工會也建議縣市及中央政府，什麼錢都可以省，就是不能省教育。應降低師生比，提升幼兒照顧品質，並改善軟硬體設施設備、增班規畫必須完善，尤其同一區的出生人口是公開資訊，政府應先評估該區的公幼及現有非營利幼兒園再做核準私幼公共化的準公幼設立，而非亂開支票，全無管控。

全國幼教產業工會表示，各地教育局勿短視只在乎看得到的學費、補助，而忽略隱形的教學品質與幼兒安全，該以班級數配置人員給予幼生良好的教育環境，及全面檢討與規畫合適的幼兒教育環境與制度，而非只是「解決老師」。

幼兒園 幼教 代理教師

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