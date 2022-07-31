台中市神岡公托暨親子館明年4月完工 收托52名嬰幼兒

台中市神岡首座公托暨親子館今年1月開工，工程經費3434萬元，目前已完成結構體工程，正進行管線設置及室內裝修，工程進度超前，預計明年4月完工。社會局表示，神岡公托預計收托52名0至2歲嬰幼兒，月費7000元，扣掉托育補助，家長每月只要負擔1500元。

神岡公托暨親子館由社會局興建自辦，未來將委託中華民國唐氏症基金會營運，預計提供52名0至2歲嬰幼兒托育服務、0至6歲嬰幼兒和家長托育諮詢、親職教育、親子活動、教玩具借閱，以及早期療育等福利服務，提升照顧者教養能力及育兒知能，減輕照顧負荷。

社會局表示，中市府推動「公托倍增」計畫，親子館數量從4間增加到12間，公托數量更從5間增加到23間，今年以來，已有烏日、霧峰、太平、北屯和北區5間公托開辦，收托人數增加243%。期待透過完善的公共托育資源，平價的托育服務，協助青年安心成家，減輕家長育兒負擔，讓台中成為好生好養的幸福宜居城市。