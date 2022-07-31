南安國中男老師性騷擾案 校長請辭籲停止民粹霸凌學校

宜蘭南安國中今年3月有位男老師傳與女學生發生情感後，又遭多名女學生陸續投訴有性騷擾之嫌，掀起軒然大波，即便縣政府後來接手處理並做出停聘1年處分，仍無法平息風波。校長吳殷宏決定辭職，校長做到今天，他在聲明中呼籲「停止以民粹霸凌學校，尊重法治精神讓校園回歸安寧」。

吳殷宏表示，學校都依法處理，惟處理過程未盡完備，外界多有質疑，造成校園紛擾不安，本人願承擔最大責任，自8月1日起請辭南安國中校長。

其實，南安國中男老師姓騷擾案爆發到今，依法處理的過程中，事實一再遭到扭曲、公審及踐踏專業，且資訊不對等。縣府尊重校長辭職，將辦理校長遴選。

吳殷宏在聲明中說，家長會長打著「保護孩子」口號，不尊重法治、濫投濫訴行「侮蔑學校、傷害學生」之實，期期以為不可，家長會對校長及學校指控有三：師師相護，還不淮學生討論。上至校長、主任下至教師，多次違反性平及教評會未利益迴避。玩弄法規，操縱程序，明顯坦護戴師，而非保護學生。

針對指控，吳校長坦承處理程序確有不周，惟學校所有舉措皆依法以保護學生為前提，尊重性平專業調查為依歸，並以遵照縣政府專審會決議為依據，絕無家長會長所指稱「寧可保護犯錯的老師，也不保護學生」，針對其個人缺乏教育專業與法治精神之揣測與汙衊，深感遺憾。

吳殷宏說，針對主要爭議事項，事涉校園性平事件之戴師是否應解聘？學校依性平調查小組調查結果的建議：違反教育專業倫理的部分終局停聘6個月或記大過，言語騷擾部分記申誡處分。

校方來要以性平調查小組調查之建議給予戴師相關懲處，惟家長會長完全不尊重性平調查小組專業調查建議，執意主張教評會需解聘戴師，同時以退席影響教評會正常運作，並以召開記者會抨擊學校，漠視教育專業行徑，讓人搖頭。

其後，縣府主動召開教師專審會審議此案，經綜合評估相關情節後，決議加重處分，予以戴師終局停聘1年。家長會長仍不願接受決議，最近更發起網路連署，要向監察院陳請。這樣缺乏法治精神，讓校園繼續紛擾，讓人瞠目結舌。

中央法令不足，吳校長認同針對本案與人本基金會共同召開記者會范雲立委的主張，教育部應針對「發展有違專業倫理之關係」的解聘門檻有相關指引準則，讓學校能有所參據。依當前法令，學校已盡最大努力保護學生及維護校園安寧，懇請各界停止民粹霸凌學校，尊重法治精神，讓校園回歸平靜。