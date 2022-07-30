南向國家學生找仲介難提防 學者憂出事罰到私校頭上

教育部欲修正「外國學生來台就學辦法」防堵仲介介入招生。但學者指出，部分南洋國家學生經濟條件欠佳，仲介將鄉下學生引薦到都會區，還沒來台就先欠錢，即便學校不跟仲介對接，學生卻可能自行找上仲介，來台再背著學校從事非法打工，教育部罰不到海外，帳不知要算在誰頭上。

教育部鼓勵學校招募南向國家學生，但學校委託人力仲介招生時有所聞，多演變成學工爭議。教育部近日公告修正外國學生來台就學辦法，盼將招生規定法制化、杜絕仲介。

升學機構大學問執行長魏佳卉表示，招生規範法制化促成資訊透明，並規範過去招生說明紊亂的狀況，有口碑的學校已會主動用雙語告知來台權益，簡章上也會刊載授課語言，循正軌招生。

但魏佳卉也說，教育部仍管不到海外仲介，若學生於母國自行聯絡仲介來後台衍伸相關糾紛，教育部此時到底要罰誰。

靜宜大學監察人陳振貴任校長時曾赴印尼等國了解專班招生。他談到，當地仲介以一條龍方式將鄉村學生集中至都會區，仲介教導簡單華語、處理財力證明，以越南而言公定價為台幣十萬，變成是學生自己找上仲介，還沒來台就先負債。但台灣學校可能一無所悉、也難查，若來台涉入非法打工等爭議，教育部罰不到當地機構最後被懲處的可能又是學校。

陳振貴表示，部分南洋國家人力仲介、留學代辦一體兩面，可說防不勝防。學校為了自保一定要親自招生訪談，逐一了解個案背景，才能確保學生狀況。

高教工會研究員陳柏謙則表示，若學校只為了要填滿招生缺，沒有肩負高教或照顧學生的使命，仲介招生的狀況只會一再出現。退而求其次，教育部要防堵仲介辦學查核需更嚴謹；再者則應提高罰則，如針對校長或董事會開罰，否則變成國際醜聞才處理，傷害的都是台灣的形象。