不續聘案遭申訴公立大學可提救濟 管中閔：台大的大日子

最高行政法院過去曾於庭長法官聯席會議決議「公立大學就不續聘教師措施遭撤銷、不得提起訴訟」，憲法法庭29日判決，決議牴觸憲法保障學術自由和訴訟權，判決不再援用，代表公立大學解聘教師若遭撤銷有機會打官司翻案。台大校長管中閔今（30）日表示，該案攸關大學如何處理教師續聘和評鑑，也讓大學自治再向前邁進了一點。

台大園藝暨景觀學系一名李姓教授2006年8月起以助理教授身分在台大任教，但至2014年前仍未升等，教評會決議不續聘，李提申訴獲勝，但台大不服，提起再申訴，遭中央教師申評會駁回；台大提行政訴訟也敗訴確定。

台大隨即提出抗告，2017年6月，最高行政法院第二次庭長會議認為，對再申訴決定不服而依法請求救濟（提起行政訴訟）者，僅為教師，不包括台大，駁回抗告確定，台大則認為該決議是侵害大學自主。

此外，憲法法庭昨日也針對台大法律學院前陳副教授未通過教師評鑑、覆評的釋憲案作出判決，認定台大法學院教師評鑑辦法施行細則，未違反法律明確性、正當法律程序和比例原則，判決合憲。

針對上述兩案，台大校長管中閔今天表示，昨日對台大是重要日子，兩件釋憲案台大均勝訴，且這兩案關係到未來的大學如何處理教師續聘與評鑑，也使大學自治再向前邁進了一點。

但管中閔也補充說明，「真正的大學自治還有很長的路要走。」台大一向堅持學術標準，不曾退讓，這次的判決結果證明了台大的堅持是正確的決定。