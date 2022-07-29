快訊

才剛假釋…魏應充要再入獄 頂新混油案被最高法院另判9年2月定讞

拜習通話：波洛西來嗎？中美「避免升級」壓力暗戰

邊境關卡再放寬 7月30日起取消轉機行李、貨艙消毒

台南六信高商校友辦畢業50年同學會 盼導師也到

中央社／ 台南29日電

台南市六信高商（現六信高中）第12屆畢業生發起畢業50年後回母校舉辦同學會，希望在大部分同學即將70歲時重聚敘舊，並努力找尋當年5個班級的導師出席。

活動發起人之一張和鄉今天告訴中央社記者，六信高商第12屆共有5班同窗，民國61年畢業至今剛好滿50年，而且大家將邁入70歲了，希望還能相聚一堂敘敘舊，閒話家常，也是在畢業後首度回到母校舉辦同學會，預定10月9日在六信高中大禮堂舉行。

張和鄉說，50年前畢業後，大家各奔前程，不少人離鄉背井到外地工作，也就斷了聯絡，目前5個班各有聯絡人已開始籌備聯絡事宜，透過層層關係，努力找尋失聯已久的同學，愈多人出席就愈令人感動。

張和鄉指出，除了老同學外，目前也正努力聯絡找尋當年的5名班導師，希望有機會在睽違半世紀後再相見，要當成喜事來辦理，還特別找出50年前的畢業冊同學錄，把各畢業班合照拍下來，讓大家認一認自己，看看當年青春稚嫩模樣，同時回母校看看這些年來的改變。

台南 班導師

延伸閱讀

台南市六信高商61年畢業50年校友首辦同學會 歡迎參加

高市推「校校有雙語」 111年投入2.1億增進雙語學習力

高中畢業後把LINE退群的人全加回去 網看傻：退出是種解脫

五華國小班級數年年增盼蓋新校舍 新北教育局：評估中

相關新聞

不敵虧損 科學人中文版紙本年底停刊 盼轉型公共網媒

不敵連年虧損，發行屆滿20年的科普雜誌「科學人」中文版將於年底紙本停刊。「科學人」發行人王榮文表示，雜誌從7年起開始虧損...

國小二劑疫苗打氣差 專家：再不打開學新疫情來不及防

國內目前新冠肺炎疫情趨緩，除了不能出國之外，各行各業幾乎都恢復到疫情前的狀況，但專家提醒下一波的BA.5疫情，可能在開學...

李登輝紀念書出版 李安妮讚「文字圖片嚴格交代來源」

前總統李登輝將逝世屆滿兩周年，由豐年社出版的「永遠的農業人-李登輝與台灣農業」今舉行新書發表會。

讓孩子愛上數學！從跑校園到募資平台 父子的教學世代差異

13年前，聯合報頭版有一則獨家新聞：癌末教師賴雲台在生命最後的日子裡，撐著病體到各國小向教師、學生推廣自行發展出的「趣味數學」，希望啟發更多學生。13年後，賴雲台的兒子、台師大電機系副教授賴以威克紹箕裘推廣數學，只是場景不是在各校園跑透透，而是透過募資平台推動結合線上影音與線下DIY的數學課程。

8月1日四大教育新制上路 高中早自習禁考試、不列出缺席

8月在即，教育部今天表示，8月起共有四項教育新制上路，包括提高育兒津貼，第1胎由每人每月3500元提升至5000元，第2...

影／校長遴選紛擾 潘孟安：不接受任何為政治服務校長

屏東縣政府今舉行縣內高國中小校長交接典禮，東港高中校長遴聘近期有人在網路散布不實消息，引發紛擾，縣府兩天前發新聞稿強調蒐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。