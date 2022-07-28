屏北高中教務主任陳科名接任枋寮高中校長 傳承與創新

屏東縣府今舉行縣內高國中小校長交接典禮，國立屏北高中教務主任陳科名考上枋寮高中校長，8月1日接任，陳科名是屏東子弟，對屏東在地有感情，接任枋寮高中校長，他說，盼能接前後、連上下，與社區合作。

「枋寮高中校長遴選過程中，也是自我實現過程」，陳科名說，屏東縣校長遴選公平公正公開，對有心想要考校長主任，可以有一個自我實踐機會。

陳科名是化學老師曾擔任屏北高中總務、圖書館、教務主任，擁有多項專業證照，也是教育部性平及專審會人才庫，從導師、組長、主任，現仍在高師大攻讀博士班。

屏北高中校長林宏澤說，科名的行政、溝通協調受肯定，擔任主任期間爭取教育部經費改善與充實師生學習的軟硬體設施，包括新課綱前導學校、高優計畫、自主學習空間、完全免試與班班有平板等。

林宏澤說，一路上看到陳科名的成長、榮升校長，相當開心，尤其對他堅持奮鬥不懈毅力深感佩服，今年2月底屏科實中籌備主任遴選、6月初嘉義新港藝高校長遴選及7月中屏東縣枋寮高中遴選，一般人一年遇三次機會，每場進入複試，還要堅持信心奮鬥到底，除需要機運及實力外，也要有強大的意志力才能成功。

陳科名說，感謝屏北前校長洪武智及楊榮仁拔擢、前任校長林聰明及現任校長林宏澤栽培，有機會發揮所學，完整參與新課綱的推動，累積實務，也謝謝「師父」林宏澤分享的武功祕笈及一路遴選過程加油與陪伴。