快訊

上廣播談曾經的「論文門」 李眉蓁：當時我也很想死

最新鬼城房價曝 當初笑的人「笑著笑著就哭了」

「自首」論文錯誤 余正煌：寫不好可評論但我沒抄襲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏北高中教務主任陳科名接任枋寮高中校長 傳承與創新

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
國立屏北高中教務主任陳科名（右五）將接任屏東縣枋寮高中校長，屏北校長林宏澤（左三）率領學校團隊到場祝福。記者劉星君／攝影
國立屏北高中教務主任陳科名（右五）將接任屏東縣枋寮高中校長，屏北校長林宏澤（左三）率領學校團隊到場祝福。記者劉星君／攝影

屏東縣府今舉行縣內高國中小校長交接典禮，國立屏北高中教務主任陳科名考上枋寮高中校長，8月1日接任，陳科名是屏東子弟，對屏東在地有感情，接任枋寮高中校長，他說，盼能接前後、連上下，與社區合作。

「枋寮高中校長遴選過程中，也是自我實現過程」，陳科名說，屏東縣校長遴選公平公正公開，對有心想要考校長主任，可以有一個自我實踐機會。

陳科名是化學老師曾擔任屏北高中總務、圖書館、教務主任，擁有多項專業證照，也是教育部性平及專審會人才庫，從導師、組長、主任，現仍在高師大攻讀博士班。

屏北高中校長林宏澤說，科名的行政、溝通協調受肯定，擔任主任期間爭取教育部經費改善與充實師生學習的軟硬體設施，包括新課綱前導學校、高優計畫、自主學習空間、完全免試與班班有平板等。

林宏澤說，一路上看到陳科名的成長、榮升校長，相當開心，尤其對他堅持奮鬥不懈毅力深感佩服，今年2月底屏科實中籌備主任遴選、6月初嘉義新港藝高校長遴選及7月中屏東縣枋寮高中遴選，一般人一年遇三次機會，每場進入複試，還要堅持信心奮鬥到底，除需要機運及實力外，也要有強大的意志力才能成功。

陳科名說，感謝屏北前校長洪武智及楊榮仁拔擢、前任校長林聰明及現任校長林宏澤栽培，有機會發揮所學，完整參與新課綱的推動，累積實務，也謝謝「師父」林宏澤分享的武功祕笈及一路遴選過程加油與陪伴。

屏東縣 陳科名 校長遴選

延伸閱讀

圖輯／漢光演習屏東登陸操演 場面壯觀逼真

屏東嬰幼兒疫苗接種率僅5.2% 縣府催打

屏東電影節開鏡 10組入圍角逐首獎60萬元獎金

影／屏東外送員取餐後遇上萬安演習 被取消訂單「火車站發呆」

相關新聞

新港國中林鈺芯獲總統教育獎 縣長翁章梁自掏6千元鼓勵

今年總統教育獎嘉義縣獲獎的是新港國中學生林鈺芯，爲全國56位獲得學生之一，今天縣長翁章梁特地邀請她與家人及導師一起到縣長...

政院：中小學「生生用平板」9月全面開啟數位學習

教育部今天在行政院會報告「推動中小學數位學習精進方案」執行報告。教育部今年起連續四年投入總預算200億元，推動「班班有網...

中山大學醫學院成立 肝膽權威余明隆接首任院長

中山大學獲教育部通過成立醫學院，首任院長由生物醫學研究所合聘教授、高雄醫學大學醫學系講座教授兼醫學院肝炎研究中心主任余明...

弘光科大暑期跨國混班夏令營 外籍生最愛學調台灣珍奶

弘光科技大學每年暑假舉辦跨國混班夏令營，今年邀請國內其他大學的外籍生參加，還有印尼、越南、日本姊妹校的同學線上同步上課，...

111年「全民英檢」量能擴充，擴充區域及場次

國家發展委員會與財團法人語言訓練測驗中心（LTTC）於111年持續合作推出「全民英檢 (GEPT)量能擴充服務」，藉平價...

行政院4年砸200億 推動中小學「生生用平板」

行政院蘇貞昌今（28）日在行政院會聽取教育部「推動中小學數位學習精進方案」執行報告；教育部表示，透過前瞻基礎建設計畫於1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。