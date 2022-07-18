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雙溪高中辦跨校領袖培訓營 培育領袖人才豐富學生活動

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
新北市立雙溪高中和南投水里商工、宜蘭羅東高工合辦「溪水東流」青年領袖培育營，提升學生幹部領導能力、溝通技巧及服務熱忱。圖／雙溪高中提供
新北市立雙溪高中和南投水里商工、宜蘭羅東高工合辦「溪水東流」青年領袖培育營，提升學生幹部領導能力、溝通技巧及服務熱忱。圖／雙溪高中提供

新北市立雙溪高中每年為學生幹部開辦「新生卓越成長營」，今年結合南投水里商工、宜蘭羅東高工，擴大「溪水東流」青年領袖培育營，藉以提升學生幹部領導與行政能力，學習溝通技巧及團康設計，並激發學生服務熱忱。

雙溪高中校長葉俊士今天說，青年是國家未來發展的希望，青年領袖人才須具備領導力、資訊力、執行力及合作力。今年舉辦青年領袖培訓營的用意，在鼓勵學生走出去、開闊視野和培養感恩心，讓三校學生在三天活動中，透過各種學習體制，激盪出更多有趣的學生活動。

雙溪高中等三校學生幹部，今年在教育部青年發展署、新北金青年志工中心協助下，12日到14日在雙溪高中舉辦青年領袖培訓營，首日透過雙溪區在地「小區牆面3D彩繪」活動，讓學員了解推廣、文案、影片錄製等籌辦過程，未來轉化成為各項能力，運用在籌辦學生活動。

第二天課程以「雙溪火車站新設立的腳踏車站」為例，讓學員從推廣活動企劃設計、文宣設計、宣傳影片錄製等多元方式，配合學生自己本身專長跨校合作，一同發想如何推廣在地特色。

雙溪高中新任學生會長蕭宇喬說：營隊討論企劃案的課程，讓大家激盪出許多問題和想法，透過校際之間的交流，3校學生都能互相參考，互相學習。

水里商工訓育組彭雅蘭老師、羅東高工訓育組魏牧民老師分享學員回饋單時說，企劃案的建立和發表，讓3校同學擁有交換意見的機會，透過回饋和提問，也提供同學更多需要改善的地方，讓他們完成更精密的企劃。

新北市立雙溪高中和南投水里商工、宜蘭羅東高工合辦「溪水東流」青年領袖培育營，提升學生幹部領導能力、溝通技巧及服務熱忱。圖／雙溪高中提供
新北市立雙溪高中和南投水里商工、宜蘭羅東高工合辦「溪水東流」青年領袖培育營，提升學生幹部領導能力、溝通技巧及服務熱忱。圖／雙溪高中提供

雙溪高中 羅東高工 新北 南投 宜蘭

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