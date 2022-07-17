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全國視力保健績優學校 嘉縣中埔國小及和睦國小奪特優

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
2022年全國視力保健績優學校遴選，10所績優學校，嘉義縣奪特優2校，中埔國小及和睦國小。圖／嘉義縣政府提供
2022年全國視力保健績優學校遴選，10所績優學校，嘉義縣奪特優2校，中埔國小及和睦國小。圖／嘉義縣政府提供

2022年全國視力保健績優學校遴選，10所績優學校，嘉義縣奪特優2校，中埔國小及和睦國小，中埔國小勇奪特優第一名佳績，縣長翁章梁表示，足見縣內學校多年努力及向下扎根奏效。

教育部視力保健輔導委員校長黃俊豪表示，呂郁慧護理師在校服務長達29年，年年視力不良就醫率都達百分百，且針對高危險及高度近視學生都認真追蹤關懷輔導，降低近視學童的持續惡化。

縣長翁章梁指出，中埔國小近年推動視力保健不遺餘力，106至109學年度學童視力不良率都低於全縣，甚至是全國平均，一年級新生視力不良率更從104年的23.08%下降到109年的7.89%，足見學校多年的努力。

中埔國小校長林俊良表示，包含幼兒園有16個班級281名學生，從幼兒園開始奠基到國小六年級，都有一系列健康促進主題教學課程及活動，搭配各類動態社團及活動，戶內外兼具的方式擬訂各類計畫，讓學生了解視力保健及健康促進的重要。

學生石黃筠庭說，學校布置許多空間和課程讓我們了解視力保健的重要，透過視力保健生活守則的制定和家人、同學共同遵守，真的能有效提醒自己減少3C產品的使用，讓自己的視力更健康。

高雄長庚近視防治中心副研究員范勝雄表示，在後疫情時期的數位學習模式，更應留意學童視力照護，實證研究建議，近距離用眼每30分鐘後起身活動休息10分鐘，減少眼部肌肉壓力、每天戶外活動至少120分鐘，增加接觸自然光線、家長可使用螢幕停歇軟體及護眼APP管理3C使用時間、閱讀照明約500至1000米燭光，避免過度用冷白光LED，建議選用色溫4000K以下的白光LED，減少藍光暴露；已近視則須配合醫師指示使用散瞳劑或家長協助配戴角膜塑型片，控制好近視度數的變化。

2022年全國視力保健績優學校遴選，10所績優學校，嘉義縣奪特優2校，中埔國小及和睦國小。圖／嘉義縣政府提供
2022年全國視力保健績優學校遴選，10所績優學校，嘉義縣奪特優2校，中埔國小及和睦國小。圖／嘉義縣政府提供
2022年全國視力保健績優學校遴選，10所績優學校，嘉義縣奪特優2校，中埔國小及和睦國小。圖／嘉義縣政府提供
2022年全國視力保健績優學校遴選，10所績優學校，嘉義縣奪特優2校，中埔國小及和睦國小。圖／嘉義縣政府提供

視力 近視 中埔

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