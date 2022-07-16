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在職碩專班學生膨脹達5.3萬人 學官互利放水論文貶值

碩班不寫論文歐美上路多年 學者：修課可當把關門檻

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國外不以論文作為碩士畢業門檻已行之有年。示意圖。圖／聯合報系資料照片
國外不以論文作為碩士畢業門檻已行之有年。示意圖。圖／聯合報系資料照片

桃園市長參選人林智堅於台大國發所碩士在職專班論文涉嫌抄襲，再讓各界議論論文作為學位授予門檻的意義，日前行政院政委張景森亦表示，碩士在職專班目的明確，不應要求寫論文。然而英、美國等十多年前便不再將論文視為取得碩士學位唯一門檻，學者指出，美國嚴格要求學生修習好每一門課，亦用課程檢核學生是否達到學位授予資格。

行政院政委張景森日前表示，寫論文是學術研究訓練，台灣不應該再有碩士班一定要寫論文的落伍觀念。碩士班不一定要寫論文，而碩專班目就是讓專業人士進修，目的更明確，根本不應要求寫論文。

2006年時，行政院院會曾通過學位授予法修正草案，碩士學位論文可用學分取代，本欲比照歐美行之有年的方式，但最終修法未成功。

元智大學校長廖慶榮表示，美國約三、四十年前部分學校已不再將碩士論文視為畢業門檻，課程修讀完便可以取得學位，「美國的大學不認為寫出學位論文就有含金量。」

廖慶榮談到，美國的大學用課程把關，要求學生修好每一門課才授予學分和學位。如今很多民眾認為，在台灣只要寫出論文就是取得學位的保證，但課程是否按部就班修讀反而讓人存疑。國人也許可換個角度思考，論文是否一定要被視為畢業門檻。

靜宜大學監察人陳振貴則認為，既然是欲取得學位的研究生，就必須具備研究方法等知能，如美國等國外大學，即便不將論文視為畢業條件，但也多會要求學生修讀研究方法等課程。

陳振貴表示，台灣碩士名額已過於浮濫，擔任校長時更曾聽聞，碩士在職專班學生因公務晚上多在應酬，老師盡責催促學生上課，卻遭學生反譏「是學校求我來上課」。論文產出更應作為最後把關門檻並落實學術品管，確保取得學位名符其實。

美國 行政院 張景森

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