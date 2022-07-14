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教育部拍板台首大全面停招 近300學生提前分發安置
位於台南的台灣首府大學日前因財務狀況，宣布欲全面停辦。本報6月1日獨家報導，由於台首大期限內未完成初步捐資，教育部列為專案輔導學校。日前台首大更已擬定停招計畫書草案盼上呈教育部，據了解，教育部日前已發函台首大，經由私校諮詢會建議於111學年起停止各學制所有招生。
台首大5月底由教育部列為專案輔導學校，六月時由教育部高教司入校辦理座談會，台首大日前已擬定「申請停招計畫書」草案，敘明學校營運困難，除少子化，附屬機構高雄蓮潭國際會館也因疫情虧損連連。台首大於6月座談會上亦向教育部陳述，因現金短缺，希望能同意校務基金支付教職員薪水及學校水電費，維持基本運作。
根據教育部內部一項最新公文，教育部已於11日時發文給台首大，經過私校諮詢會建議，將於111學年起、今年8月停止台首大各學制所有招生。
但該文中也提到，為了保障學生受教權益教育部原則上同意提前分發，之後將選擇分發學校，並協助發放「學生接受分發志願表」，學校則須於7月31日前辦理分發說明會，如果學生有意願，需用紙本或電子方式寄送到教育部指定信箱。
據了解，教育部於6月座談會上已向學生敘明，原則上以私校分發至私校為主，想分發至公校則不可能。約300名學生預計今年各校轉學考後於八月陸續安置，相關對應學校包括遠東科大、台南應用科大、中華醫事科大、崑山科大、嘉南藥理科大、吳鳳科大等6所科大（大學）21科系，多屬餐飲、幼教學系。
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