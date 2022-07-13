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寫成甲骨文？女兒練字寫到「放飛自我」 網反讚：藝術奇才

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媽媽曬出女兒日前練習寫字的作業本。圖／取自《爆廢公社》
一名媽媽曬出女兒日前練習寫字的作業本。圖／取自《爆廢公社》

一名媽媽分享女兒日前練習寫字的作業本，練習的題目是「足」，沒想到前三字看似正常地寫，寫到後面便開始放飛自我，令她相當好氣又好笑。貼文一出後，網友一面倒地稱讚，直呼女兒的字太藝術，根本是「人才」。

一位媽媽在臉書社團《爆廢公社》曬出女兒練習寫字的作業本，作業本上畫有踢足球的插圖，學生可以在本子上練習寫「足」，原PO女兒先是沿著虛線寫了2次，之後再自己正經寫1次，之後空白格子處裡的「足」愈寫愈跳躍，足字的下半部變得彎曲，左半部彷彿還有一顆球，看起來就像化身成人正在踢足球，也讓原PO不禁笑稱「我就問我女兒，一個足為什麼可以寫成這樣？」

照片曝光後，立刻引發網友熱烈回應，紛紛讚賞原PO女兒的創造力「很活潑的字耶，有踢足球的感覺」、「我覺得她寫字當下心情很快樂」、「從細明體寫到變甲骨文，妳女兒短短幾個字，道盡中華文化5000年的文字變化呀！人才啊人才」、「這未來不是文學家就是藝術家，千萬不要過度矯正，台灣會少了一個奇才」、「再寫多一點，就真的跑起來了」、「她把文字寫活了」、「真·象形文字」、「妳女兒意境高啊！足的多樣全用文字代替畫境」。

也有人表示「這品質小時候我媽看到是直接撕掉整個再重寫一次……」、「是不是寫到厭世？沒事幹嘛一直重複寫這麼多次」。

足球 甲骨文

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