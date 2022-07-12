國中起步2／破解課文 分科學習整理包

升國中後，學科壓力隨之而來，有別於國小包班綜整式學習，國中考前「科科分明」，上考場又得融會貫通，考驗學生理解力。本文邀請老師提供讀懂課文關鍵，示範如何利用上課筆記打好學習基礎，並透過好的學習策略，協助學生建構自己的學習地圖。

本文重點：

◆掌握課文，老師介紹各科課本閱讀理解技巧

◆搭配筆記，數學自然不單抄板書，搞懂觀念重新轉述更重要

◆延伸學習，英文社會加強多元閱讀，及早累積應考實力

（文末提供社會科SDGs文章下載）

從課本到考題，學生無論如何都擺脫不了閱讀。國中課本除了國文科涵蓋說明文、抒情文等多種文體，其餘如數學、自然、社會皆屬「說明文」。

台南市中山國中自然科教師何憶婷認為，破解說明文的閱讀策略包含畫重點與做筆記。前者可從標題、總說和分說、標點符號的使用來判斷課文內容；後者則可善用樹狀圖、時間軸、表格、條列式圖表來畫龍點睛。

新北市中和國中國文科教師蔡金錠表示，國中以後，開始出現文言文及長篇白話文，以往鼓勵大量閱讀、培養閱讀興趣，這很重要，但質量並重，有效閱讀，重視閱讀歷程、學習方法和策略，更是當務之急。

●要懂策略／記敘文、寫景文、文言文 各有訣竅

閱讀的過程就是建立思考的歷程，閱讀記敘文，先瀏覽全文，像小說或是敘事類文章，常用六何法，找出人、事、時、地、物的相關訊息，或是找出人物間的關係，進而了解人物性格以及事件起因、經過與結局，就能掌握文章全貌。

寫景類文章，先找出描寫的景物，觀察作者如何描寫景物的美，透過眼睛所見和腦中想像，再加上情感的細膩抒發，藉此讀懂文章，甚至應用在寫作上，到各地旅遊時，完成一篇文情並茂的旅遊心得。

文言文閱讀向來讓學生苦惱，其實只要掌握文言文特性，反覆練習文章轉譯，就能讀懂。資深教師林雯淑提到，文言文常常多省略（尤其是主語）、多單詞（尤其是動詞）、多虛字和常有倒裝句。只要多練習，拆解文言文閱讀密碼，就會越來越進步。

閱讀時，一開始先看文章標題，解析題目，接著再讀文章。第一步先斷句，以句號和問號為單位，把文章切成一句句，再來拆解，也可以進一步拆解字詞。第二步圈補主語，找出每句話敘述的主體對象及動作狀態，便可更快讀懂這個句子。第三步換句話說，解釋字詞後，用自己的話講一次。

●客製筆記／順序圖、故事山、九宮格 因材使用

筆記是知識內容的精華，除了摘要文章重點，可用自己的方式精簡內容。例如：事件發生依時間軸可用順序圖呈現；小說的故事情節可用故事山結構呈現；比較兩首詩或是兩個人物的性格可用表格來呈現；摘要文章重點可用九宮格，最後還可以用心智圖或樹狀圖來整理全文內容。

●運用素材／書報、桌遊、網路文章 多元識讀

靠閱讀認識生活，不只建立在「紙本閱讀」，「數位閱讀」也是閱讀的媒材之一。除了熟讀課文，舉凡書籍、報紙、雜誌、網路文章、影音資源等，不管是知識性內容或文學類作品，還是資訊圖表，都是閱讀好材料，大量吸收不偏食，透過多元識讀提升自學力。

此外，「桌遊」也可當成閱讀素材，蔡金錠推薦「曲水流觴」桌遊，四種情境主題：貓空纜車、高美濕地、鹿港老街、民雄鬼屋。透過玩卡牌可以認識寫景文三元素──景物、特寫、情感，既可以閱讀短文又有遊戲機制，在地圖上擲骰前進，跟著卡牌內容遊山玩水。透過組織卡牌還能練習寫作技巧，一舉數得。

●數學科／熟悉情境數學 要能闡釋原理

面對數學科，台北市石牌國中數學科教師洪介興指出，許多學生只是針對題型反覆操練，這種學習方式只能熟練運算，無法有效提升解題能力，更無法深入理解觀念。應付小範圍考試或許還行，但到了會考會很吃力，即便勉強考到Ａ，高中數學也會學不起來。歷年學測均標多落在六至八級分，可知多數高中生沒把數學學好。

洪介興說，學好數學關鍵就在闡釋原理，比如一元一次方程式，會學到「移項」，也就是把數字、符號移到等號另一邊時，加減會變相反，而乘除也會顛倒，移項法則背後有其原理，能闡釋原理才代表孩子是真正的理解，即便表達方法不成熟也沒關係。

洪介興表示，數學筆記老師常要學生抄解法，此時重點不在記住題目怎麼做，而是能用自己的話去闡釋解法、指出解題背後的原理關鍵，譬如：「題目說到垂直平分線，所以這邊對稱，然後就可以列方程式。」這其實就是分析跟評鑑的能力，不論是學習觀念或解題，說出自己的理解都是最重要的。

另一方面，他也鼓勵多閱讀，比如數學科普書籍，或《好讀周報》的數學專欄「補腦算算鍋」，認識生活情境中的數學，對長期學習也有幫助。洪介興認為，成功的學習者應該「看長不看短」，數學能力必須長期累積，一定要堅持正確的學習方法，絕不能為了提昇小考或段考成績，背題型、記解法，這是最糟糕的做法。

●自然科／做筆記加深印象

國中自然科分為生物和理化，國一先學生物，國二開始上理化。高雄市小港國中自然科教師林志鴻表示，理化的理解相對複雜，做筆記有助加深學習印象。他習慣上課前預先整理教材，提綱挈領，由淺入深，做筆記給學生看，抄板書便容易依循漸進。

每次上課他都要求學生做筆記，不過也不是每次都「全抄」，他常建議學生，筆記頁要留天留地且對折，左半部寫老師板書，右半部可以留下重點綱要跟自己的意見。他提醒，做筆記力求簡潔易懂，而非追求視覺美觀，比方畫地球不要拘泥經緯度，只要畫一個圓圈，中間畫自轉軸水平線，就很清楚。

●英文科／定時閱讀英文 訓練理解與推論

由於會考強調跨科統整，老師建議英文與社會的學習不妨結合多元閱讀，學生可提早累積應考實力。

《好讀周報》「英閱大視野」專欄作者林哲夫指出，會考出題把英文當作應用工具，題材包羅萬象，同學應該養成定時閱讀英文習慣，掌握時事議題、培養國際視野，讓英文學習事半功倍。

面對英文閱讀，他解釋不外乎訓練理解與推論。前者可利用關鍵字推敲文章主旨，參照圖表理解文意；後者意謂推論作者立場，用上下文推敲生字意思，最終推導文章結論。

●社會科／SDGs題材＋學習單 彈性多元

近年聯合國SDGs永續發展目標引起關注，台北市北投國中社會科教師傅莉芬建議，SDGs議題可當成學生暑假自主學習文本，比如參考《好讀周報》推出對應17項目標的閱讀文本議題包，搭配該報設計的15款學習單，師長可按學生能力彈性搭配，讓學生按圖索驥。

傅莉芬說，師長可先挑選能結合教學內容的重大議題文本，以及想加強學生學習策略的學習單。文本選擇，可以是前一階段學習的加深加廣，或是下一階段的先備知識及技能補強，甚至是會考命題預測。

傅莉芬進一步分享「紅配綠」做法，挑完文章後，在雲端硬碟設置紅、綠兩個資料夾，指導學生自行瀏覽紅區文章標題及圖片後，選擇一至兩篇有興趣的主題來完成綠區的學習單。她認為若學生自主學習意識高，不妨綠區也讓學生有一種以上的選擇，增添閱讀挑戰性。