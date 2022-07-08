教師待遇調整座談會 教團不出席抵制「拒絕摸頭」

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
全教總與各縣市教師工會日前到行政院前，抗議軍公教薪資調整黑箱。記者潘俊宏／攝影
全教總與各縣市教師工會日前到行政院前，抗議軍公教薪資調整黑箱。記者潘俊宏／攝影

全國教師工會總聯合會表示，教育部今天（7/8）召開軍公教員工遇調整議題座談會，但教育部是雇主身分，又屬於行政院下屬機關，不應代表教師談薪資調整，更不應召集不同性質的團體參加座談會，全教總今日拒絕出席，亦拒絕被摸頭、被代表。

教育部近日發文給9個教育團體，欲於今日召開112年度軍公教員工待遇調整議題座談會，但全教會、全教總表明拒絕出席。

全教總指出，軍公教調薪制度化是模仿日韓等國，讓軍公教參照民間企業薪資成長調整，並邀請公務人員協會、全國教師會等分別專屬公務人員和教師的組織代表，參與軍公教薪資審議。

全教總指出，軍公教調薪歷年來多是黑箱、威權作法，導致軍公教長年處於實質減薪狀態，近年來多要求軍公教薪資調整需制度化、透明化。然而，經過多年來努力卻只換得教育部召開一場座談會，邀請對象包括僅有數十人的協進會團體，座談會目的到底是要「摸頭」還是「分化」。

全教總主張，教育部是雇主身分，屬於行政院下屬機關，本來就不應該代表教師去談薪資調整。希望教師代表能直接出席，與行政院的軍公教員工待遇審議委員會會談，而非由教育部官員代表出席。

全教總指出，召開一個廣邀不同性質團體參加的座談會更是不倫不類。全教總堅持以教師代表身分出席軍公教薪資審議，讓軍公教薪資審議制度化、透明化，拒絕教師的聲音就這樣不明不白被混淆。

全教總也呼籲教育部，務必重視軍公教人員訴求，否則未來不排除發動大規模抗爭，爭取軍公教薪資審議的制度化、透明化，確保所有軍公教的基本尊嚴。

薪資 全教總 教育部

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