代理教師暑假無薪喝西北風 參選人籲中市府給整年全薪

台中市昨舉行教師甄試，教師與家長團體聯合聲明呼籲市府給代理教師整年待遇。時代力量台中黨部后里豐原區市議員參選人傅智恒表示，他曾任代理教師3年，暑假需要備課、準備教材，卻沒有薪資只能喝西北風，盼能以自身經驗為代理教師爭取權益。教育局表示，建議中央擬訂統一標準。

傅智恒說，按當年制度，代理教師一年只聘10個月，每年暑假都得喝西北風，勞健保也會停止。但事實上身為導師，暑假還是對學生有責任，要計算成績、挑考券、準備教材，而這些額外的勞務都是沒有報酬的。

教育局指出，台中市國中小代理教師目前2107人，暑假期間沒有課程因此不需代課老師，代課教師平均一年有10個半月薪資，一年薪資預算約13億1千多萬元，如果調整為一年支付12個月薪資，加上年終獎金增加1億8千多萬元預算。

教育局表示，代理教師待遇應有全國一致作法，有關人員薪資待遇部份，市府建議中央統一訂定全國代理教師聘期規定，並補助延長聘期所需相關人事費用。

傅智恒則指出，他曾在東勢、沙鹿、潭子擔任代理教師，那段期間過得戰戰兢兢，因代理教師不但要教課，若擔任導師，還要寫聯絡簿、辦親師座談、注意高風險家庭、上下課當導護等工作。身為國文老師，須額外撥不少時間改作文。

台中市2016年爭取到代理教師一年10.5個月的薪水，代理教師生活負擔仍重。偏遠學校，代理教師是重要的穩定師源，若沒有給予合理待遇，恐會造成師資流動率高、學生必須不斷適應年年轉換老師，學習難以銜接。他呼籲台中市政府教育局應編列預算以穩定師資，中央也應訂定統一標準，讓代理教師不再需要每年有兩個月得喝西北風。