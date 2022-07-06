把蜘蛛變吉祥物 「蜘蛛天后」獲師鐸獎科展常勝軍推手

教育部公布師鐸獎完整名單，全國72名優秀師獲殊榮，基隆市唯一獲獎的是武崙國中葉玉君老師。葉玉君是生物老師，被學生封為「蜘蛛天后」，她讓人見人怕的蜘蛛，變成學校吉祥物，長期指導學生多次在全國中小學科展拿下生物科第一名，指導學生研究學校的蜘蛛，是全國科展奪佳績幕後重要功臣。

武崙國中靠近山區，校園常有蜘蛛出沒，原本討人厭，甚至讓人害怕的蜘蛛，卻成為學生研究的「好朋友」。生物老師葉玉君長期指導學生參加科展活動，多是以蜘蛛為研究主題，她帶領學生長時間野外觀察、設計各項實驗，探究蜘蛛、蛛網有很好成績。

學生一代一代傳承蜘蛛觀察心得，成為學校科展的重要資源，也是學校的傳統。有一名學生全國科展拿下生物組全國第一名，探討中型金蛛與長圓金蛛之隱帶生態功能，因為在打掃時發現窗戶「X」狀白色帶狀物，覺得很有趣。

近年來，武中在全國科展每年都名列前茅，連續6、7年都有好成績，還有在台灣國際科學展覽會也表現亮眼，葉玉君是幕後重要推手。

葉玉君說，這些研究都是學生每天一點一滴去觀察蜘蛛的成果，每個學生喜歡的觀察重點不一樣，有的看蜘蛛生態，有的看網子。她在指導的過程中也在學習，因為學生的需求都不一樣，有疑問的就問她。

「學生只要做越多，我就學越多」葉玉君表示，指導學生除了解答學生的疑問外，自己學到更多，師生一起討論，共同的成長。學生的發問變成自己的養分，和學生一起玩科展很開心。

學生上高中後，在科展遇到瓶頸都還再回學校問她，葉玉君還到台灣大學生命科學系博士班深造，她是學生眼中的「生物天后」、「蜘蛛天后」。