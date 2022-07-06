5年學位撤銷案達24件 教育部提8項防抄襲措施

根據學位授予法，論文若遭認定抄襲最重將撤銷學位，據教育部最新統計近五年間學位撤銷案件共計24件。近日桃園市長候選人林智堅再被指控論文疑似抄襲，教育部今天也表示，持續推動八項措施強化學位論文品保。

林智堅遭國民黨籍台北市議員王鴻薇指控論文涉嫌抄襲，今天台北市議員鍾小平、徐巧芯已分別赴教育部和台大具名檢舉。依學位授予法第17條規定，若入學資格或修業情形不實或舞弊；以及論文、成就證明、書面報告、技術報告、專業實務報告造假或變造、抄襲，上述兩種狀況均可撤銷學位證書。

教育部亦統計，符合學位授予法第17條情事並撤銷學位案件，大專校院107至111年共24件，其中107年5件、108年11件、109年5件、110年3件，111年迄今則尚無件數。

教育部今天再說明，持續推動八項措施督導大學強化學位論文品保機制，如增設調整系所審查將納入學位品保機制，對於未妥善處理學術自律的系所將調減其招生名額，並持續揭露各系所學位論文不公開的比率、揭露以特殊條件遴聘口試委員原則及人數比率。

教育部也說，學位論文指導教授及所屬系所應予課責，並正規劃開發及共同採購期刊論文比對系統供學校運用，落實學生學術倫理教育，亦會主動查處論文代寫並依法裁罰。