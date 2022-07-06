快訊

林智堅論文疑涉侵犯智財權 竹科管理局給最新回應了

民進黨「打林佳龍」會議記錄流出？ 林辦：報警釐清真相

缺乏父愛充滿被拒絕的苦毒 黃嘉千：不想再演了

5年學位撤銷案達24件 教育部提8項防抄襲措施

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
林智堅論文涉抄襲風波，聯合報記者特別調閱相關內容。記者曾原信／攝影
林智堅論文涉抄襲風波，聯合報記者特別調閱相關內容。記者曾原信／攝影

根據學位授予法，論文若遭認定抄襲最重將撤銷學位，據教育部最新統計近五年間學位撤銷案件共計24件。近日桃園市長候選人林智堅再被指控論文疑似抄襲，教育部今天也表示，持續推動八項措施強化學位論文品保。

林智堅遭國民黨籍台北市議員王鴻薇指控論文涉嫌抄襲，今天台北市議員鍾小平、徐巧芯已分別赴教育部和台大具名檢舉。依學位授予法第17條規定，若入學資格或修業情形不實或舞弊；以及論文、成就證明、書面報告、技術報告、專業實務報告造假或變造、抄襲，上述兩種狀況均可撤銷學位證書。

教育部亦統計，符合學位授予法第17條情事並撤銷學位案件，大專校院107至111年共24件，其中107年5件、108年11件、109年5件、110年3件，111年迄今則尚無件數。

教育部今天再說明，持續推動八項措施督導大學強化學位論文品保機制，如增設調整系所審查將納入學位品保機制，對於未妥善處理學術自律的系所將調減其招生名額，並持續揭露各系所學位論文不公開的比率、揭露以特殊條件遴聘口試委員原則及人數比率。

教育部也說，學位論文指導教授及所屬系所應予課責，並正規劃開發及共同採購期刊論文比對系統供學校運用，落實學生學術倫理教育，亦會主動查處論文代寫並依法裁罰。

教育部 抄襲 林智堅

延伸閱讀

林智堅陷論文門 藍議員諷：別辭職以免兩頭空

林智陷論文門風波 鄭文燦：勿為選舉抹黑比賽

林智堅按鈴申告 王鴻薇再酸「抄跑專家」出來打籃球

綠議員兼中華校董 賴香伶：林智堅論文門成官場現形記

相關新聞

校園會客室／生活中汲取科展養分 盛爾葳獲國際大獎

七月剛從台北市私立復興實驗中學畢業的盛爾葳從小熱愛科學，常參加科展，去年更獲巴西科學博覽會三等獎。盛爾葳喜歡無奇不有、充...

教育部公布師鐸獎完整名單 72名優秀師獲殊榮

教育部今天公布111年師鐸獎獲獎名單，今年計有163名候選人，共計選拔出72名獲獎者，其中男性34名、女性38名；校（園...

論文抄襲最重撤銷學位 教育部統計5年有24件

教育部今天指出，根據學位授予法，論文若遭認定抄襲最重將撤銷學位，據教育部最新統計，近五年間學位撤銷案件共計24件。

高中最後一名的人現在在幹嘛？ 他成3家餐廳老闆 當年學霸現況曝光

天生我才必有用，即使學生時期成績不理想，進入社會後仍有機會翻身，扭轉人生。一名網友表示，高中時他是最後一名畢業的，雖然有考上大學但沒有去就讀，現在是3家義式餐廳的老闆，於是他想問問網友們，「你們當時高中最後一名的人現在都在幹嘛？」，引起不少網友熱烈討論。

5年學位撤銷案達24件 教育部提8項防抄襲措施

根據學位授予法，論文若遭認定抄襲最重將撤銷學位，據教育部最新統計近五年間學位撤銷案件共計24件。近日桃園市長候選人林智堅...

中市花20億元改善103棟校舍耐震安全 明年還有14棟

921大地震發生至今23年，中央提高物耐震係數，台中市政府近年盤點高中以下校舍須改善耐震的校舍，花20億元已完成103棟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。