暑假開放千名額 新北聯手7大學辦跨域課程

暑假到來，新北為規劃學生持續學習，今年聯手境內7大學舉辦虛擬實境或擴增實境研習、婚紗設計研習、共學營隊等規劃課程，提供千名名額，期望在暑假期間也能讓學生學習不中斷。

今年新北市攜手境內大專校院辦理111年暑期系列跨域學習活動，邀請台北大學、亞東、致理、景文、宏國德霖、黎明、華梵等7所大專院校，提供超過1千個名額，課程採用實體、遠距及直播等整合方式，讓師生暑期持續學習。

教育局長張明文表示，新北市今年與全國各國立科技大學啟動合作機制，致力於整合大學及產業資源，共同擘畫新北技職人才培育地圖，讓學生在自我專業領域中展現實力。今年是108課綱實施後關鍵一年，新北市規畫暑期跨域學習課程，讓學生在假期仍持續充電。

例如景文的智慧科技FUN手寫程式營、宏國德霖的元宇宙虛擬實境擴增實境研習、黎明婚紗設計研習、亞東共學營隊，課程涵蓋讓學生藉由跨域學習激發潛力，為未來選讀大學科系做準備。

高中職教師們也在暑假與大學教授共創學習，如景文科大及黎明技術學院運用產官學策略聯盟及高教深耕計畫整合校際資源，針對新課綱各領域主題及學習內容辦理教師研習課程，邀請大學教授及業界專家共同開設務實致用的課程。

教育局表示，新北市未來將開設更多大學預修課程供學子更多學習機會，持續培育技職學子取得專業。