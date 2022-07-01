快訊

羽球／「戴博士」揚名國際 小戴：很高興我能成為一名學者

遭陳家欽點名介入警察人事 徐國勇嗆「笑死」：人事權是我的我喬什麼

「Yes，Sir」走入歷史！香港警隊1日起改用解放軍隊列

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公費留考名額141名 4年學費最多補助12萬美元

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
公費留學考試7月19日開放報名，今年預計錄取141個名額。本報資料照片
公費留學考試7月19日開放報名，今年預計錄取141個名額。本報資料照片

教育部國際司資助學生赴海外深造，今天公布公費留考簡章。公費留學考試7月19日開放報名，今年預計錄取141個名額。取得資格者，攻讀人文類學群最長可獲得4年補助、理工類最長則為3年，兩者學費最多可獲12萬美元以及9萬美元補助。

教育部今天公告111年公費留學考試簡章，考試科目包括國文作文以及2科專業科目，並於7月19日上午8時至8月2日下午5時期間開放報名。今年筆試時間訂於10月8日，面試則將於12月3日及4日舉行，並於12月30日公告錄取結果。

今年公費留學考試共19學群93個學門，預訂錄取141名，包括一般公費生111名、勵學優秀公費生5名、原住民公費生10名、身心障礙公費生5名、赴新南向印度、印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國、越南國家公費留學10名。

教育部表示，錄取公費留學考試者，攻讀人文類學群獎助年限最長4年、理工類最長3年，並依留學國城市提供不同標準生活費，如赴紐約或東京，每年生活費上限為2萬美元；學費補助方面，受獎年限4年者總額上限為12萬美元，受獎年限3年總額上限則為9萬美元。

此外，公費留學獎助限定攻讀博士學位，但藝術學群以及建築、規劃與設計學群部分學門研究領域仍可攻讀碩士學位，另外為了獎勵學優秀公費留學、原住民公費留學及身心障礙公費留學三類特殊身分受獎生，亦可選擇攻讀碩士或博士學位。

並配合行政院關鍵人才培育及延攬計畫，六大核心戰略產業相關包括人工智慧、網路通訊、新興半導體、資通訊安全、公共衛生、老人醫學、航太工程、造船工程、離岸風電、農作物安全管理等學門設置錄取名額。

民眾可至教育部國際司網站參考簡章。但教育部也提醒，公費留考考生需親自出席筆試及面試，不提供視訊面試，請有意報考者需預先規劃行程。

教育部 視訊面試 馬來西亞

延伸閱讀

中小學暑假前一刻 全國3446校停課

身心障礙福利機構不當對待致死 可罰百萬得令退場

專案教師實施原則8月上路 教團籲與專任教師同工同酬

專案教師實施原則8月上路 教團籲與專任教師同工同酬

相關新聞

專案教師實施原則8月上路 教團籲與專任教師同工同酬

教育部日前公告「專科以上學校進用編制外專任教學人員實施原則」，變革包括將大專校院編制外專任人員本薪、授課時數、升等、假差...

公費留考名額141名 4年學費最多補助12萬美元

教育部國際司資助學生赴海外深造，今天公布公費留考簡章。公費留學考試7月19日開放報名，今年預計錄取141個名額。取得資格...

中文系全英語 土博士自救學外語

政府推動二○三○雙語政策發展引發爭議，大學近年力推雙語教學，連中文系都開出全英語授課徵才條件。由於中文系教授過去多延攬本...

「貓頭鷹校長」胡金枝獲師鐸獎 推動與日、韓跨國共學

教育部今天公布2022年師鐸獎得獎名單，台中市有6人獲獎。光明國中校長胡金枝暱稱「貓頭鷹校長」，推展國際教育，獲得「國際...

台中181校營養午餐費漲聲響起 漲幅約一成

台中市教育局在今天食安會報說明，近期國內物價波動，為確保學校午餐餐食供應品質，台中市有181市立學校決議調整學生午餐收費...

下學期起有新本土課程 台灣手語先行試辦學生很有興趣

從下學年開始，高中以下學校在本土語言課程中，新增「台灣手語」，學生可以視意願選修，目前初步了解，想要學手語的學生不少，台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。