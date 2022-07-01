公費留考名額141名 4年學費最多補助12萬美元

教育部國際司資助學生赴海外深造，今天公布公費留考簡章。公費留學考試7月19日開放報名，今年預計錄取141個名額。取得資格者，攻讀人文類學群最長可獲得4年補助、理工類最長則為3年，兩者學費最多可獲12萬美元以及9萬美元補助。

教育部今天公告111年公費留學考試簡章，考試科目包括國文作文以及2科專業科目，並於7月19日上午8時至8月2日下午5時期間開放報名。今年筆試時間訂於10月8日，面試則將於12月3日及4日舉行，並於12月30日公告錄取結果。

今年公費留學考試共19學群93個學門，預訂錄取141名，包括一般公費生111名、勵學優秀公費生5名、原住民公費生10名、身心障礙公費生5名、赴新南向印度、印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國、越南國家公費留學10名。

教育部表示，錄取公費留學考試者，攻讀人文類學群獎助年限最長4年、理工類最長3年，並依留學國城市提供不同標準生活費，如赴紐約或東京，每年生活費上限為2萬美元；學費補助方面，受獎年限4年者總額上限為12萬美元，受獎年限3年總額上限則為9萬美元。

此外，公費留學獎助限定攻讀博士學位，但藝術學群以及建築、規劃與設計學群部分學門研究領域仍可攻讀碩士學位，另外為了獎勵學優秀公費留學、原住民公費留學及身心障礙公費留學三類特殊身分受獎生，亦可選擇攻讀碩士或博士學位。

並配合行政院關鍵人才培育及延攬計畫，六大核心戰略產業相關包括人工智慧、網路通訊、新興半導體、資通訊安全、公共衛生、老人醫學、航太工程、造船工程、離岸風電、農作物安全管理等學門設置錄取名額。

民眾可至教育部國際司網站參考簡章。但教育部也提醒，公費留考考生需親自出席筆試及面試，不提供視訊面試，請有意報考者需預先規劃行程。