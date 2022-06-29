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不只語言 教育部與7科教館所推「科學本土」增能研習

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部國教署與7個國立科教館所合作推動「本土教育人才培育計畫」，自6月25日起至11月30日止，規畫37場次以「科學本土」為主題的教師研習。圖／教育部提供
教育部國教署與7個國立科教館所合作推動「本土教育人才培育計畫」，自6月25日起至11月30日止，規畫37場次以「科學本土」為主題的教師研習。圖／教育部提供

教育部國教署與7個國立科教館所合作推動「本土教育人才培育計畫」，自6月25日起至11月30日止，規畫37場次以「科學本土」為主題的教師研習，盼藉由結合各館所資源，協助教師將本土教育納入課程規畫的能力，增進學生與土地的連結及情感關懷。

教育部次長蔡清華表示，為使本土教育意識萌芽，並呼應行政院於111年5月12日公告「推動國家語言整體發展方案」，本案首次結合各教育及文化場館資源，並以「科學本土」為主題，舉辦本土教育人才素養培育計畫系列活動，將搭配場館典藏導覽、職人講座、手作及實驗工作坊等共37場次，提供教師參與，其中國立自然科學博物館及國立台灣科學教育館兩館提供入校服務機制，建構地方知識系統，提升教師對於教學現場與教材研發理解。

本土教育會人才培力組召集人戴寶村表示，文協百年後，如何延續百年前對於台灣本土論述的精神，是非常重要的議題。教育部首度規畫本土教育精神傳遞者的研習，利用館所資源，提供各國中小教師不同視野解讀本土教育，也藉由現場教師推廣台灣知識體系。

與會副召集人李川信也說，國際化的基礎在於本土化，應保有本土主體性與生命力，才能夠在國際中脫穎而出，因此希望透過系列研習，讓教師理解本土教育的特殊性，並結合於課程之中，讓學生利用本土的獨特性，創造屬於自己的舞台。

國教署說，將依據7個館所不同屬性，規畫以「科學本土」為主題的教師研習課程架構，結合「本土產業科技」面向，從地球科學、航太科技、生命科學、生態環境動植物、醫學研究、產業發展出發，並邀請人文與社會科學及本土科技專家學者一同合作。

以首場開跑的國立台灣科學教育館為例，將透過基礎科學、產業科技、生態環境及應用科學等議題開設工作坊，邀請專精本土議題的領域學者分享，藉此打開教師視野並增進科學專業知識。

國立科學工藝博物館則要帶領老師瞭解台灣是如何從農業逐步邁向工業化，進而成為全球最受矚目的科技之島，並開設「揭開本土工業發展的秘密」及「本土紡織科技產業探奇」兩主題課程，使用科工館資源，認識本土科技、產業特色。

教育部 國教署

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