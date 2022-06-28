北市公幼還有467名缺額 7月3日前可線上登記

加州大學系統（UC）一直是台灣學生赴美留學的熱門選擇，不過2020年加大發佈新聞稿，宣布2021年至2024年，將「暫停」採計SAT或ACT成績，期間加州大學將持續開發新測驗，若2025年之前未成功研發，將延續免試入學機制，不再採計考試成績招生。消息一出引發各界譁然，在擅長考試的華人圈更投下一枚震撼彈，讓許多亞洲家長恐慌。 為何加大的招生策略會有如此大的改變？背後考量及實施成效如何？聯合報獨家專訪加州大學，取得校方書面回覆，為讀者完整揭露加大逐步走向免試入學的過程。108課綱強調培養學生多元能力，考招制度也因應變革，希望大學逐步擺脫考試選才思維，加大經驗可提供台灣借鏡。

2022-06-28 07:00