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北市公幼還有467名缺額 7月3日前可線上登記
台北市111學年度公立幼兒園部分學校仍有缺額，其中3-5歲班缺額計458名、2歲專班計9名，共計467名缺額，家長可於111年6月29日上午9時起至7月3日下午5時止，依各幼兒園公告方式辦理登記，各幼兒園將於111年7月4日下午2時進行線上直播抽籤。
教育局表示，針對有缺額學校，將統一再次辦理公立幼兒園招生作業，由各園以e化方式提供家長登記管道。此次登記比照今年招生簡章規定，每名幼僅限登記公立幼兒園1園，並依法定需要協助幼兒資格為優先，再依5、4、3歲幼兒順序錄取。
教育局表示，請家長準備相關證明文件，於111年6月29日上午9時起至7月3日下午5時止，依各幼兒園公告方式辦理登記，如有相關問題，請電洽各幼兒園協助。
教育局表示，各幼兒園將於111年7月4日下午2時進行線上直播抽籤，直播網址與抽籤結果將公告於各園網站上。提醒家長把握本次登記機會，並記得在抽籤後7月4日下午3時到各園網站查看錄取名單，獲錄取者請依幼兒園通知時間及方式辦理報到，以維護自身權益。
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