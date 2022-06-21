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以戴資穎為例 柯文哲歡迎特殊才能者就讀台北數位實中

聯合報／ 記者徐偉真╱台北即時報導
台北市長柯文哲體驗數位實中課程。記者徐偉真／攝影
台北市長柯文哲體驗數位實中課程。記者徐偉真／攝影

台北市數位實驗高中今天啟動辦學，市長柯文哲說，北市數位實中要招收有自主學習能力的學生，或許是有特殊才能的學生，他舉例羽球名將戴資穎，羽毛球是世界第一，數位實中的精神就是要讓有特殊才能的人可以進入就讀。

教育局表示，數位實中從去年開始籌設，並於111學年度正式辦學，今天舉辦辦學啟動記者會，現場展示數位實驗高中不同於108課綱的五大課程模組影片。

柯文哲說，數位實中要吸收有自主學習能力的學生，基本精神是不認為每個學生都要當成一模一樣，以前要做代工，用最短時間訓練技術熟練的工人，所以學校是填鴨式教育，現在要走向創新，強調每個人要有創新想法。

柯文哲說，有自主學習能力的學生就像是有特殊才能的學生，例如戴資穎，唸國文、英文或許成績沒有特別出色，但打羽球是世界第一，微軟創辦人比爾蓋茲大學唸一唸就不唸了，數位實中的精神就是讓有特殊才能的人可以就讀，今天是一個里程碑，一個新的東西產生了，未來要往前進，學校成立後靠大家群策群力。

負責籌備學校的北一女中校長陳智源說，台北數位實中是亞洲第一所公辦公營的線上高中，是結合數位科技和實驗教育的新型態高中，致力為學生量身打造適合他們的教育方式，協助他們追逐夢想，過去普通型高中難以照顧到每位學生的個別差異，個人實驗教育的學生則要花很多心力找學習資源，數位實中希望在個人化教育和教育公共化光譜上滿足更多學生需求。

陳智源說，數位實中未來將是虛實整合的校園，將傳統課綱中的固定必修改成選修，按照需求選課，課程中的自我發展、畢業專題等，都要讓學生過設計思考後發現問題並解決問題，培養全球化關鍵能力。

教育局表示，數位實中招生簡章已公告於教育局網站「最新消息–高中職」（網址：https://reurl.cc/Lmo1qX）。數位實中招生管道分為「特殊選才」（報名時間自6月13日至6月22日止）及「申請入學」（報名時間自6月22日至6月28日止）兩種方式，歡迎「具備自律自主、嚮往學習自由且願意挑戰新教育模式」或「想要專注發展有興趣之學習領域、對於學習方向有所規劃」的學生踴躍報名。

台北市長柯文哲。記者徐偉真／攝影
台北市長柯文哲。記者徐偉真／攝影

教育局 柯文哲 自主學習

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