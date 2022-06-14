公校師領不到公費快篩還要代發補教 基層怨被當宅急便

行政院日前協調中央流行疫情指揮中心，提供補習班及課照中心公費快篩試劑，將配發給補習班學生與教職員工。教育部委託各縣市40所學校作為配發據點，卻有直轄市學區因補習班數量多，一校就收到160箱（一箱156盒、1盒四劑），且發放日期拖近一個月，甚至一度還要求學校協助分裝、郵寄，讓學校不滿是被當成「宅急便」。由於目前快篩並未發給學校教職員工，卻發給補習班教職員工，有教團呼籲，教育部應一視同仁，不該有差別待遇。

學校暑期將至，家長仍有將孩子送至短期補習班及兒童課後照顧服務中心的需求，行政院規畫配發全國1萬7514家，依教育法規向地方主管教育行政機關申請核准立案，招收高中以下學生的補習班及課照中心；配發原則以補習班及課照中心學生及教職員工人數規模為配發劑量設算，進行40劑至200劑一次性配發，全國共配發約118萬劑，作為暑期防疫備用資源。

教育部日前宣布，考量暑期將近，為加速領用時程，公費快篩試劑試劑自111年6月13日起，將以物流陸續寄送至各縣市40所配發據點學校，領取時間為111年6月15日至111年7月15日，以學校上班日為原則，再由補習班及課照中心負責人或指派專人（持有委託書），依教育部所核配快篩試劑數量，持立案證書影本及身分證明文件至配發據點學校領取。

據本報掌握，教育部昨天與40所據點學校召開線上會議，說明補習班快篩發放流程與細節。會議中有不少學校發難，還有學校拿到補習班造冊名單才發現數量爆炸，甚至還有台中市、台南市的學校，一校就收到160箱的快篩試劑，換算下來，至少要協助配發上萬劑快篩。

有教師向本報投訴，針對偏鄉離島，教育部會直接打包郵寄，但像是本島的偏鄉地區，卻是要據點學校協助打包寄件，「學校直接變成宅急便」。儘管教育部說會補貼運費，但竟是要全部配送完才會給核銷，運費需要由學校經費代墊，卻又卡在沒有公文，有學校已經被主計室刁難。

該名教師也提到，教育部開放補習班的領取時間長達一個月，中間還跨及暑假，學校人力根本就不夠，因此會議中有學校建議教育部應直接分流，直接替補習班規畫領取時間，讓據點學校更有效率的協助配發，沒想到最後卻只分配日期（如：某直轄市某區補習班於6月15日領取），導致學校職員仍須天天跟快篩劑乾瞪眼，若有補習班未按分流日來領取，學校仍得「來者不拒」，若有補教分校跨區領取，還要自己協調調貨，令人傻眼。

該名教師也說，教育部先前有發放學生公費快篩，但因盒裝會有殘劑，殘劑則要納入學校戰備庫存，教師不可以使用，只能給學生緊急應變。不過這次卻「大方」發給補習班學生，與補習班教職員，甚至還要基層加班協助代發，根本是把基層老師當成次等公民。

全中教秘書長許麗吉質疑，基層人員在發放時，發放者都沒有拿到，為何補教員工卻可以領取？難道學校的教職員不如補教界的教職員嗎？

許麗吉也說，學校教職員接觸學生的密集度、師生總人數絕對比補習班大，在第一線服務的教職員沒有統一配發，補教界卻有，會讓基層教師感受很差，應該要一視同仁。她也提到，有部分縣市有發快篩給教師，部分縣市卻沒有，但基層教師都在前線打拼，不該有差別待遇。