台首大列專輔學校 師直言「歡迎」資遣、學生只想原校畢業

台灣首府大學因董事會未在昨天期限內完成初步捐資，教育部今證實已列為專案輔導學校，校方高層上午不回應，不過多名教職員私下說，未來資遣條件相對較佳，直言「歡迎」，學生則稱，只想原校原地畢業，誰來不重要。

對於教育部大動作，台首大上午維持一貫緘默，校長等學校高層手機均不通，也未回LINE，隨著學校遭教育部列為專案輔導學校，校方董事會未來也將解散，現有校務基金更不得動用，目前經營的高雄蓮潭會館、高雄會館，恐將生變。

有教職員說，相較前幾天，學校課表排定中，或許與教育部上述大動作有關，尤其大三學生目前還有200多人，有些更是外籍生或身障者，事件更顯複雜，貿然停辦衝擊最大，僅剩一年就可畢業，轉學出去根本是要毀掉這些學生，希望教育部重視，讓他們留在學校畢業。

台首大教職員還有59人，有教職員私下透露，上月校方召集開停辦說明會時，對於資遣條件相當差，指稱因財務困窘，只能給約兩個月全薪或4個月本薪，條件比一般勞工遭資遣條件還差，若列為教育部專輔學校，相對條件都比學校好，既然都要走人，更歡迎教育部進駐。