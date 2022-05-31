校園正向心理推動可這樣 台南學生用畫說情緒

台南市教育局為提升學生心理韌性與樂觀態度，今年推出校園正向心理議題，規畫6項正向心理健康推動計畫，鼓勵學生樂觀面對困境，並辦創意繪圖設計賽，畫出心情。獲特優的陳姓學生說，「生活不是在等待暴風雨過去，而是要學會在雨中跳舞。」

「沒有心理健康，就沒有真正的健康。」市長黃偉哲表示，市府支持規畫正向心理健康計畫，倡導孩子建立「樂動、樂活、樂食、樂眠」的生活習慣，增強正向情緒與自我認同，並鼓勵孩子將情緒勇敢說出來。

教育局長鄭新輝說，推出正向心理健康計畫是希望厚植孩子正向情緒與正向成就，其中一項子計畫創意圖畫設計賽，結合語文與藝文教育，讓孩子透過心情小語與創意畫作方式描繪情緒，大方展現自我激勵和認同，每幅創作都是動人心扉的台南囝仔正向宣言。

培文國小陳泯瑄以「雨中跳舞的女孩」獲得特優，他說出創作的心情，認為生活不是在等待暴風雨過去，而是要學會在雨中跳舞，充分展現他樂觀面對問題挑戰的抗壓力和勇毅力。德光中學張雅涵以「請聽我，傾聽我」拿下國中組特優，作品呈現孩子們渴望被傾聽、被理解的感受，流淌出孩子勇敢說出來的自我調節力。

鄭新輝表示，正向心理健康計畫是值得大家共同砥礪的教育方案，未來會持續推動相關計畫，期待起透過多元的教學活動與實作體驗，鼓勵學生走出教室樂活樂動，強化心理韌性，樂觀面對人生。