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台灣首府大學將男生宿舍出租為移工宿舍 惜難敵經營海嘯

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台首大將男生宿舍出租為移工宿舍 惜難敵經營海嘯

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
私校經營壓力大，台灣首府大學去年早將男生宿舍出租給人力仲介公司成移工宿舍，詎料仍難挽困境。記者謝進盛／攝影
私校經營壓力大，台灣首府大學去年早將男生宿舍出租給人力仲介公司成移工宿舍，詎料仍難挽困境。記者謝進盛／攝影

傳出停辦的台灣首府大學為求生存，去年起已將男生宿舍租給人力仲介公司成移工宿舍，鄰近已停招3年的原真理大學麻豆校區宿舍，更經建商「拉皮」整理後推案，更道盡當前一些私校經營困境。

台首大在10多年前學生人數一度逼近萬人，近十年來招生年年敗退，疫情以來更是雪上加霜，原被視為金雞母的高雄蓮潭會館因疫情重創，校方最後不得不舉白旗，讓外界感慨萬千。

「學校並非坐以待斃。」不願曝光的學校人員說，除老早就啟動相關科系裁併、資遣教職，也將閒置教室出租希望「止血」，去年更將原男生宿舍租給人力仲介公司，目前約250名移工，每年約可增加數百萬元收入，不過面對龐大開銷，只是杯水車薪。

約5公里外的原真理大學麻豆校區，2019年關門，有4棟學生宿舍地下1層、地上8層建物，當年由建商租給校方；業者收回重新針對宿舍內部改裝「拉皮」，相關水電管線重新汰換，去年以「新古屋」搶市，以3房、4房為房型，已調整3波價格，目前每坪約14至15萬元間。

業界人士分析說，台南房市這兩年翻漲，南科周遭善化等區，新案每坪動輒近30萬元，在這裡只要約一半價格，雖有一定屋齡，但能吸引預算有限者。不過不願曝光住戶婦人說，離麻豆市區約10分鐘車程，生活機能差，沒車很不方便，三房加車位逼近700萬元，還是太貴了。

台南市議員吳通龍感慨說，這是當年高教政策錯誤種下惡果，只要不違法，能活絡地方商機、人氣，樂觀其成。

停招多年的真理大學台南麻豆校區部分宿舍大樓，經建商重新「拉皮」以「新古屋」推案銷售，稱已近完銷。記者謝進盛／攝影
停招多年的真理大學台南麻豆校區部分宿舍大樓，經建商重新「拉皮」以「新古屋」推案銷售，稱已近完銷。記者謝進盛／攝影

宿舍 疫情 台南 台灣首府大學

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