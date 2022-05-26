獨／「我會離婚」涉外遇竟成校長 新北師批教育崩壞

新北市教育局本月22日公布校長遴選名單，約20名候用校長經面試評比後，選出兩名成為新任校長，但其中1名上榜者曾於學校擔任主任時與已婚女發生婚外情，且曾答應女方離婚最終卻未實現，新北教師得知後不敢置信，認為教育體系崩壞，新北市教育局對此則說，經委員會討論後，相信他可用心勝任校長職務。

新北市教育局本月22日國小校長遴選結果出爐，其中1名上榜校長曾於6年前擔任學校主任時，與已婚女發生婚外情，男方還承諾「我會離婚」，雙方約定各自離婚後共組家庭，但男方最後臨陣退縮不願離婚，女師不甘認為受騙，兩人鬧翻後將過程向教育局投訴。

新北一名老師痛批，校長是一所學校老師、學生的榜樣，更需要被高道德標準看待，何況教師法明文規定教師須維護校譽、嚴守職分，本於良知發揚師道，但該上榜校長以近乎詐欺方式欺騙女方感情，卻未受到教師法處分，仍在新北市以教師身分任文職，並於今年上榜後準備分發學校擔任校長，認為校長遴選應以更高標準遴選，批評教育局未顧及教育最基本的四維。

新北市教育局每年固定培養老師成為候用校長，待原學校校長因退休、調職等原因離開校長職後即可遞補，但學校校長職位一個蘿蔔一個坑，許多候用校長苦盼多年仍未能實現校長大位，教育局舉行的校長遴選，則是候用校長寄予厚望能成為校長的遴選過程。今年新北國小校長約20名候用校長遴選，選出兩名上榜校長。

新北市教育局長張明文對此表示，校長遴選委員會皆有討論相關事宜，因該檢舉函為匿名檢舉無法查證、該校長在局內工作表現優良、加上已經借調3年為候用校長名單最資深，因此才會選擇該校長上榜。