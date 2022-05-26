台科大擬「接收」華夏科大校產？ 教團估3難題待解

傳出台灣科技大學已經在校內召開行政會議、校務發展會議擬「接收」華夏科技大學校產。不過目前仍未見華夏科大停招、停辦的消息與計畫，台科大尚未回應。

全國私校工會今天表示，台科大在華夏師生不知情、退場程序尚未啟動前，就急忙宣布將「接收」華夏，給外界趁人之危的不佳觀感，尤其目前華夏財務尚可，台科大卻公開為華夏「送終」，作法相當粗暴，且退場變數多，董事會變數、師生是否同意、教師安置方案仍是未解難題。

台科大學生會昨晚在臉書發文，表示已在前日行政會議，以及昨天校務發展委員會提出了「接收」華夏科大的提案，目標為在本學期校務會議通過。依目前會議上報告，華夏科大最快將於112學年度起申請停止全部招生，剩餘約2200名學生則以「原校就學、原校畢業」為安置原則，即最後仍為華夏科大學位證書。

另在教職員工離退方面，台科大學生會指出，依目前會議報告，除依法給予離退金外，另擇優聘為本校專案教師或校務基金約用人員，其中改聘專案教師應為具博士學位及合格教師資格，並作為輔導原校畢業的師資。

全國私校工會理事長尤榮輝聽聞後表示，華夏董事會若未經與校內師生充分溝通並獲得共識，就由台科大片面發布「接收」計畫，等同宣告華夏即將停辦退場，除可能傷害華夏師生情感外，也會衝擊華夏招生，損害華夏科大利益。

尤榮輝說，按台科大學生會發布的「接收」計畫，幾乎已確定華夏即將退場，但依私校退場條例第14條規定，學校退場前須重組董事會，屆時新董事會是否同意華夏捐給台科大仍在未定之天。若依現行私校法規定走停招、停辦、解散、清算及捐贈等程序，學生能原校讀到畢業爭議不大，但總計184名教職員的安置則相當挑戰。

尤榮輝也分析，華夏科大若停辦，專任教師的可能出路有二，一是接受優離優退，二是轉任台科大專案教師，接受優離優退意味中年失業，轉任專案教師則工作權失去保障，教職員還要面對失去公保年資、結清私校退撫金，並轉換為勞保及勞退等問題。

尤榮輝表示，華夏董事會若未與教職員溝通並經校務會議討論，就私下接洽台科大並決定捐贈校產，恐怕讓教職員恐慌，造成校園混亂。

台科大學生會也列出台科大「接收」華夏的程序規畫，宣稱退場條例將「輔導華夏退場與停辦，相關資產轉贈為本校所有」，尤榮輝認為，台科大在華夏師生不知情、退場程序尚未啟動前，就急忙宣布將「接收」華夏，在少子化情況下，給外界趁人之危、伺機掠奪華夏校產的不佳觀感。