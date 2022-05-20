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總統教育獎方子晏與盧懷宇 先天缺陷沒有阻礙積極樂觀

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
總統教育獎得主永福國小盧懷宇。圖／盧懷宇提供
總統教育獎得主永福國小盧懷宇。圖／盧懷宇提供

教育部今天公布2022總統教育獎獲選學生名單，台南市由南新國中方子晏及永福國小盧懷宇等2人脫穎而出，通過教育部複審，獲得總統教育獎殊榮。市長黃偉哲表達對2位同學的肯定，期許他們的生命故事可以為社會帶來正面能量，讓大家向他們樂觀進取的精神看齊。

教育局表示，方子晏患有先天性心臟病、腦性麻痺及發展遲緩等疾病，但他仍積極嘗試與拓展生活面向，主動服務走入人群，擔任班級幹部、小老師、校園清潔志工、特教志工等職務，不因生理障礙而設限與他人的互動，且熱愛學習、認真上進，語文方面表現亮眼，參加校內語文競賽屢獲佳績，代表學校參加台南市英語讀者劇場榮獲優等、英語說故事比賽榮獲優等，還通過全民英檢中級及劍橋國際英語Flyers認證，從他身上讓人看見樂觀進取、勇於挑戰的精神，足堪表率。

盧懷宇是先天性白化症病患，並患有眼球震顫和畏光、弱視、斜視的症狀，視力僅正常人的十分之一。儘管先天條件不佳，身體的缺陷導致許多不便，但缺陷並沒有阻礙他對閱讀及繪畫的熱忱，他不斷克服視力的困難及身體的不適，不斷在閱讀的世界裡拓展自己，除學業表現優異，他在布可星球閱讀認證平台更榮獲班上第一，也熱衷參與文化創作體驗活動，包含台南市無形文化資產創作、普濟殿和台南市議長盃燈籠創作等，繪畫方面榮獲多項佳績，表現相當優異。

總統教育獎得主南新國中方子晏。圖／方子晏提供
總統教育獎得主南新國中方子晏。圖／方子晏提供

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