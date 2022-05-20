四技二專甄選 新北模擬面試提升錄取機會

四技二專甄選入學下周報名截止，新北市與全國50所科技大學攜手合作，即起至6月17日安排依學生報考群別，科大教授為新北技職學生進行實體或線上模擬面試，以及學習歷程檔案檢查，開出60多個場次，協助新北千名學生參加模擬面試。

教育局表示，面試過程中，教授直接給予學生具體回饋，降低學生在面對四技二專甄選入學面試焦慮感，新北市也集合眾多老師經驗，給予學生「面試結合學習歷程為甄試關鍵」、「熟記大學面試重點」、「不斷練習展現自我優勢」3關鍵，用以提升學生面試充實程度與學習歷程檔案內容完整。

擔任輔導工作30餘年的鶯歌工商何仲蓉輔導主任表示，學生升學方式一直在變動中，從早期的單一到現在多元升學，學生可選擇自己理想且有興趣的校系就讀，以四技二專甄選入學第二階段的計分比重來看，面試事前充分準備相當具優勢。

何仲蓉說，由於學生較無面試經驗，加上108新課綱強調學習歷程，透過模擬面試同時針對學生學習歷程檔案進行健檢，符應大學科系之需求，有效幫助學生實際面試時表現。

台北商業大學創意設計與經營所長陳春富表示，學生要留意發揮有利面向，包括穿著服儀合宜保持微笑、熟記自我介紹內容、熟悉就讀的學校科系資料，展現自信和特色，容易讓人留下深刻印象脫穎而出。

四技二專甄選入學於5月27日前需完成第一階段報名與繳費，6月2日公告第一階段篩選結果，6月9日前為第二階段報名含網路上傳學習歷程備審資料，6月17日至7月3日各大學辦理第二階段指定項目甄試含面試。新北規畫模擬面試，增加學生臨場練習機會。

教育局長張明文表示，新北市為首屆適用108新課綱的技職生培養優勢、厚實學習歷程檔案的多元表現，規劃辦理月月有競賽，生生有收獲，舉辦自主學習成果、課程學習成果、領域素養、閱讀素養與專題實作等市級競賽，讓學生展現多元能力適性發展，以優異表現進入理想學校。