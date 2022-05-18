國中小代理師待遇不公 全教總籲監察院糾正未足薪縣市

台灣有超過2萬名中小學代理教師，卻僅有教育部主管的國立高中職、基隆市、金門縣、嘉義市給足每年12個月薪資，其餘一到寒暑假形同放無薪假。全國教師工會總聯合會今天呼籲教育部將學校需求人力提升至員額編制準則，減少控留餘額到5％，並要求監院糾正未給足代理教師薪水的縣市。

全教總今天召開記者會，該會表示，國內的代理教師幾乎都已通過教師資格檢定，卻長期無法取得專任教師資格，僅能被以代理教師聘任，但多數縣市政府故意每年只聘這些代理教師10到11個月，代理教師每年被粗暴減少一到二個月薪水，這就是現存國中小教育圈的陋習。

全教總認為，教育部、地方政府實在不應該持續侵犯這些代理教師的基本權益，請還給他們穩定的聘任和每年完整薪資。尤其，行政院2020年已宣布解除高中職員額控管，將每年積欠的高中職1400餘名員額回歸各校，雖然高中職在108課綱下還是教師人力不足，尚待持續爭取，但行政院至少已先解除學校管控教師人力。

全教總指出，就算教育部過去無力為國中小員額控管解套，當行政院已解除管控思維時，教育部就應該立即把真實的教師人力需求換算為編制員額，換句話說，此時此刻就該把複雜無比的「提高教育人力方案」提升到編制準則的法規位階，才能真正保障這些年輕世代教師能有穩定聘期與完整待遇。

全教總呼籲，教育部立即揚棄造成過多代理教師的補助要點，立即把這些學校真實需求的教師人力，於下學年正式提升至員額編制準則，還給這個世代應有的教師職缺。另也前往監察院，檢舉未給足代理教師每年12個月薪水的縣市。