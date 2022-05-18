國台圖與錦和高中攜手 培養學生編出專屬報紙展出成果

為有效利用圖書資源、培養學生閱讀寫作及自主學習能力，國立台灣圖書館與新北錦和高中攜手合作，不只讓學生到館體驗圖書修復工作，也讓館藏資源與學校課程結合，讓學生認識報紙、訓練採寫能力，編出自己的專屬報紙，成果展將一路展至29日，民眾可一睹合作成果。

國台圖說明，這次與錦和高中合作，讓所有高三學生到館，除在台灣圖書醫院體驗圖書修復工作之外，也從資料微卷來認識報紙，並分析報導觀點，進而觀察、設定議題，透過採訪及編寫新聞稿等實務，編出屬於學生們自己的報紙。

雙方合作讓圖書館資源融入高三國文科「語文表達應用」課程，讓學生在採訪及編寫過程中，展現對身旁議題的關懷與青春觀點，而館方也從17日至29日於國台圖大廳展出「青春記事‧獨家報導─圖書館資源共享成果展」，民眾可一睹學生自編報紙的館校合作成果。

錦和高中603班學生潘力瑄表示，這學期的課程改變了她對報紙的看法，透過到館查閱微卷的新聞報導，發現報紙並不是過時讀物，除傳遞訊息及保存人們的生活記憶外，也比時下流行的線上閱讀更充滿溫度。604班同學陳明遠也說，在課堂中學到如何做出立場不偏頗的報導，也激發他對大眾傳播的熱忱，未來矢志投身媒體產業。

國台圖指出，館內擁有200萬餘冊的豐富館藏，兼具公共圖書館與研究型圖書館的雙重功能，並設有台灣學研究中心、台灣圖書醫院等，長期以來也利用豐富資源支持教師從事教學，協助學生培養閱讀與寫作及自主學習的能力。