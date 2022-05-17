教育部拍板 確診輕症考生可參加醫牙中醫系二階甄試

大學申請入學第二階段甄試將登場，教育部日前研議，擬讓牙醫、中醫系等政府人力管制學系，開放確診考生進入校系提供隔離試場應試。教育部今天（5/17）指出，指揮中心已經於5月12日同意，將以強化防疫隔離試場、另擇適當甄試日期不與一般考生接觸等兩大前提下，開放確診考生應試。

大學個人申請第二階段本周陸續開跑，依據現行防疫機制，一般校系如遇居家檢疫、居家隔離、自主防疫、自主健康管理就醫採檢尚未接獲檢驗結果及確診等個案考生，將改以學測成績及書審資料甄試，考生不得外出應試。

教育部也指出，已授權由大學學系針對「辦理甄試的試務人員具感染風險達一定比例」或「預計參加面試的考生具感染風險人數達5%」等條件進行評估，若達啟動防疫應變機制要件，經學系召開系級招生委員會議審議通過，即可啟動「全學系採取防疫應變機制」，以學測、書審成績來決定是否錄取。

但教育部也說，醫學、牙醫及中醫學系受政府人力管制，且考量有辦理面試、筆試、實作的必要性，又近日確診案例多數都為輕症或無症狀確診者，已於5月12日報請指揮中心同意，將開放報考上述三系，輕症或無症狀確診考生（居家照護者）外出應試。學校將提供強化防疫隔離試場，避免學生與人群接觸。

對於中重症確診考生，教育部則說，該類考生不得參加，但將由招聯會提供補救措施。考生須檢具相關證明，由學系報請招聯會於第二階段甄試結束後，另提供「非政府人力管制系組學系」，以學測成績及書審資料送學系審查，並視錄取結果以外加名額分發。代表中重症考生將不得選醫牙、中醫等系，但可視其志願，安排審查入學其他科系。