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教育部海洋科普繪本徵選南市3學校獲特優 成績全國第一

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市參加教育部海洋科普繪本創作徵選，5件獲獎，3件獲特優，成績全國第一。記者鄭惠仁／攝影
台南市參加教育部海洋科普繪本創作徵選，5件獲獎，3件獲特優，成績全國第一。記者鄭惠仁／攝影

全國海洋科普繪本創作徵選出爐，台南市共5件獲獎，喜樹國小、安平、永康國中分別以「悠游海洋牽罟趣」、「綠偵探事件簿-消失的真相」、「你今天SABA了嗎? 」獲特優；西門實小以「鯨生尖叫」獲優等；長平國小則以「塑膠風暴求生戰online」拿佳作，成績全國第一。

喜樹國小透過繪本，讓學生也能學習古人「牽罟」的智慧與背後所蘊藏的文化內涵。校長黃懷慧說，喜樹臨海，許多居民討海捕魚，所使的方式就是「牽罟」，在現今「過漁」現象引起關注及重視食魚教育的時代，牽罟這種友善的古老捕魚方式值得分享。

獲國中組特優的安平國中老師薛聖月說，台灣海岸線景觀堆滿消波塊，人們似乎不知道它對生態造成的影響，所以決定以「消波塊」為主題來帶領學生進行繪本創作，也了解對生態的影響。繪本中將烏龜設計為偵探，帶領讀者解開海洋危機的秘密。

永康國中老師楊雪楓與大灣高中老師魏士超一起指導學生創作，他們表示，海洋繪本不同於一般的繪畫比賽，除了繪畫技巧外，最重要的是讓學生去探究海洋繪本故事背後的科普知識，包括魚種的外觀以及顏色。

教育局表示，此次海洋科普繪本以「保護海洋」為主軸，包括「守護海岸」、「食魚教育」、「減塑行動」三個面向，參賽者可擇一創作。透過結合海洋科普、美學與文學創作，將知識與生活連結，讓親海、愛海、知海的理念更為普及。


牽罟 高中老師 台南

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