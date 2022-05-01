統測遇疫情286考生確診無緣應考 昨1考生確診被請離

111學年四技二專統一入學測驗第二天登場，受到新冠肺炎疫情影響，居家隔離、居家檢疫考生均須安排至隔離試場應試，確診者則不可應考。教育部截至今天上午統計，確診考生為286人，較昨天新增52人、居檢居隔考生人數則達2441人，共啟用302間隔離試場。另外，4月30日有1名考生應考時被通知確診，被安排立即離場。

四技二專統測於昨起連兩天開跑，這也是新冠肺炎疫情爆發國內流行後首個大型升學考試。教育部日前宣布，確診新冠肺炎的考生將不得應考，但以外加名額方式給予補救。若被匡列為「3+4」之居家隔離、自主防疫，以及居家檢疫的考生則必須移師至隔離試場應考。

根據教育部截至今日上午9時統計，四技二專暨二技確診考生人數為286人，較首日234人新增52人；隔離試場考生人數則達2441人，共啟用了302間隔離試場。

教育部也說，4月30日考試中因通知確診無法繼續考試者，共有1人。