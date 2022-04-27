文學史地數位化 學者研究明清水陸路程與文學GIS圖台
中山大學研究員簡錦松以現地研究法，全面整理中國古代道路的數位化服務工程，與中央研究院共同發布「明清水陸路程與文學」GIS圖台，透過線上互動式電子地圖圖台（ArcGIS Online），呈現明清時期福州至杭州官私二路相關GIS圖層，包括縣前舖、驛站、縣城圖及福州至杭州河道的支流等，將文學史地數位化。
「明清水陸路程與文學」GIS圖台資料源於中山大學簡錦松研究團隊論文「明清時期福州至杭州官私二路之交通路線與GIS呈現」，GIS互動式地圖則由中研院人文社會科學研究中心研究副技師廖泫銘完成。使用者可任意縮放比例尺及範圍，並套疊不同圖層，並可在圖面上查詢地點及路線的說明資訊。
「這是中國古典文學研究邁入數位化以來的最新成果。」簡錦松表示，「明清水陸路程與文學」結合文學、歷史、地理，採用「現地研究法」，以現代地面到載籍中驗證古代文獻，進而開發全新的文學研究途徑。
簡錦松首先整理現存的30種官私路程書，確立主要採用《周行備覽》的沿途詳細地名，以及《大清會典事例》全國郵舖的原則，然後全面收集、標點、整理宋元明清時期，旅行於福州至杭州的40種行記與36種紀行詩卷，結合方志庫和古今地圖，取得了500個以上驛點，涵括此區內的大小地名。接著以實際河川與現代公路為基礎，利用Google Earth Pro，將沿途地名及路線進行GPS數位化處理，可輕易檢索所有地名，路線效果擬真。圖台精確度、詳細度、實用性與檢索便利性。
簡錦松認為，傳統研究只能做到驛的等級，然而驛與驛之間的距離動輒3、40公里以上，如果只把驛站用直線連接起來，並不等於了解古代道路。前人行記或紀行詩篇經常寫到更細的地名，讀者如果沒有先進的驛路工具，遇到驛以下的地名時，往往不知所措，在此基礎之上的所謂文學研究或歷史詮釋，其實都是架空的。美、中等國知名大學的歷史地理研究者，雖然也曾致力於數位化研究，但並未能成功脫離傳統研究的牢籠。
「明清水陸路程與文學」以明清為依據，提供8件具有代表性的唐元明清個人行記做為研究範例。簡錦松表示，同樣的方法也可適用於唐宋文學與歷史研究，例如李白〈送王屋山人魏萬還王屋〉的長詩中，「逸興滿吳雲，飄颻淛江汜。揮手杭越間，樟亭望潮還。」便可參考地圖中的浙江江口驛及嚴州到桐廬這段水路。「明清水陸路程與文學」GIS圖台：https://gis.sinica.edu.tw/prj/courier_ways/。
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