私校退場條例立院三讀 專輔學校改善期限三年降為二年

立法院今力拚三讀通過延宕近五年的「私立高級中等以上學校退場條例」，過去校產歸公、專輔三年相關條文朝野未能取得共識，今（4/22）以民進黨提議修正版本通過，條例第十三條、二十四條規範，將原本專案輔導學校三年改善期降為二年，逾期未改將於下一學年度停止招生，停招學年結束時則停辦。教育部將籌組「私立高級中等以上學校退場審議會」，對外公告專輔學校名單。

受少子化衝擊部分私立學校經營困難，立法院今通過「私立高級中等以上學校退場條例」盼完善學校退場機制。教育部政務次長劉孟奇會後於教育部接受媒體聯訪時表示，過去私校法確實有不周詳之處，教育部面臨的狀況是「不得不立法，必須要立法，盡力立好法」。

劉孟奇說，條例以保障學生、教師權益為優先，並於退場過程中嚴密監督專輔學校。專輔學校改善期限從過去的三年降為二年，期限內若未獲主管機關免除，或未申請改制、合併、改辦，逾期未改將於下一學年度停止招生，停招學年結束時則停辦。

退場條例亦規範，學校停辦時主管機關將分發學生至其他學校就讀，轉學產生的費用則由退場基金補助。另外，學校法人亦可向退場基金申請墊付教職員工薪資。學校解散清算後，剩餘財產歸地方政府或可捐贈退場基金、中央機關或公立學校。

技職司司長楊玉惠指出，條例補強師生權益，確保學生學習不中斷。依期程，停辦時仍在校的學生將分發至其他學校，並可用校外上課方式辦理，盡量讓學生在原地上課，不會延伸出額外的交通成本。

楊玉惠也指出，依照條例第四條教育部將組成「私立高級中等以上學校退場審議會」，重新討論已列入專輔的學校並公告名單；已經確認停招、停辦的學校也將再透過審議會討論，看再給予多少時間，加快停辦或解散清算的速度。

對於之前高教工會要求，希望可由政府一併接受校產和債務，楊玉惠也說，學校債務一定要先清償，但依照現行規定學校間可以互相議定，如台灣觀光學院釐清債務後空中大學便可接手剩餘財產，不需要再以條例明定，學校只要找到願意承接的對象即可。

此外，私校退場基金於107年曾編列25億元，但由於條例當時尚未通過因此後續未編列預算。楊玉惠說，目前退場基金只有支出1.1億元，主要為支出為協助學生完成學業，明年開始預計將花四年補足約總額約50億。