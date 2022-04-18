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高雄橋頭首家公托中心開幕 出生2個月到12歲都能來讀
因應北高雄未來就業人口成長，為友善育兒家庭，高雄市政府盤點整合空間，在橋頭區甲圍國小規畫橋頭首家公托機構，將於5月起開始收托；今天市長陳其邁出席開幕時說，甲圍公托將是第9個托教一條龍的中心，能給在地孩童更好的照顧。
今天開幕的「橋頭甲圍公共托嬰中心」委託社團法人台灣兒童及少年福利促進學會辦理，以分齡照顧專業托育空間，讓孩童在舒適的環境中快樂成長；該中心也與橋頭甲圍國小附設幼兒園結合，讓在幼童出生2個月至12歲，都能在同一個校園環境中，接受完整照顧及教育。
市府指出，公共化教保服務達4成目標，今年設置公共托育機構達53處，累積現有公托照顧人數達1000人，公托照顧比為1比4，更調增公托專業人員薪資4600元，配合0到6歲國家跟你一起養政策，增加托育補助。
陳其邁說，橋頭區各項建設、投資蒸蒸日上，是高雄科技走廊的核心區域，包括許多科技大廠投資，未來將有更多新興人口遷入，可讓年輕家庭放心生養，減輕育兒負擔。
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