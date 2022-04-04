9成6家長籲雙禁電子煙、加熱菸 拒菸害防制走回頭路

行政院日前公布菸害防制法修正草案，全面禁止電子煙，但有條件開放加熱菸。全國家長會長聯盟（全長聯）今天公布民調，全國超過九成六家長贊成政府禁止未來所有新型菸品（加熱菸、電子煙），呼籲朝野立委共同支持雙禁加熱菸、電子煙，避免青少年成為新一代菸民。

全長聯於3月13日至25日發布問卷調查，共收到3541份來自全國各地家長對於新型菸品的意見。成功大學通識教育中心助理教授黃麗玲表示，有九成七家長贊成政府全面禁止電子煙、九成五家長贊成政府全面禁止加熱菸，支持「雙禁」的家長則有超過九成六。

台大醫院家庭醫學部醫師郭斐然說，美國疾病控制與預防中心調查發現，截至2020年2月18日，電子煙已造成全美50州，至少2807人因肺損傷住院，又以年輕成人為主，另造成68人死亡，死亡者多為中高齡者。日本研究也顯示，使用「加熱菸」會導致和電子煙肺傷害一樣的急性嗜伊紅性白血球肺炎，甚至需要使用葉克膜搶救。

郭斐然也說，以往認為電子煙、加熱菸不一樣，沒想到卻產生相同疾病，若從毒物學原理可見，兩菸品皆含有汞、甲醛、乙醛、亞硝酸、鉛，另還有芳香精、揮發性有機化合物等成份，顯見兩款菸品毒物學成分相近，引起相同肺傷害。另外，兩種菸品也標榜非燃燒技術，一樣是尼古丁成癮，並使用「減害理論」推銷來阻礙戒菸。

郭斐然表示，台灣現行菸害防制法是以原料來分類，他認為，應該以對身體危害、成癮性來區分菸品，以這些特質來說，新型菸品都是菸品，也包含未來可能會出現的加熱菸新版本，以及透過酸鹼中和的化學菸，建議菸品定義應該要再拓寬。

台北市家長會長協會理事長周季平表示，孩子現在若要吸食電子煙，都從「地下市場」購入，在這種情況下，大人已無法分辨煙油對成人身體的傷害，何況是一時好奇的孩子。他也憂心，若有劣質商人為了讓孩子成癮而滲入毒品，又或是為了壓低成本而使用劣質煙油，我們自己都無法判斷，呼籲政府應全面禁止。

全長聯理事長黃正銘表示，台灣這40年來降低吸菸人口已有明顯成果，若一旦開放加熱菸，再用納稅人的錢聘用大量人力加強稽查取締與亡羊補牢，而未從源頭修法禁止，必定將使國人健康陷入危機，也造成青少年健康的重大危害。他強烈呼籲朝野立委支持雙禁電子煙、加熱菸，拒絕菸害防止走回頭路。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康