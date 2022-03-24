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林秉樞博士班修學年限屆滿 政大：周五寄發退學通知書

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獨／林秉樞博士班修學年限屆滿 政大：周五寄發退學通知書

聯合報 / 記者許維寧周志豪／台北即時報導
政治大學證實，林秉樞（中）因修學年限屆滿依照學則規定將予以退學。本報資料照片
政治大學證實，林秉樞（中）因修學年限屆滿依照學則規定將予以退學。本報資料照片

立委高嘉瑜去年底傳出遭男友林秉樞施暴，由於林秉樞正就讀國立政治大學政治系博士班，高的前男友馬文鈺，也曾在聲明中點名政治大學應以獎懲制度介入。聯合報近日取得政治大學回應，由於林秉樞修學年限已屆滿，日前已將學則規章告知林父，但林父沒有提交任何資料，故依學則予以退學。

林秉樞去年底遭爆施暴立委高嘉瑜，其黑歷史連環爆，台北市議員徐巧芯昨曾指出，林男上課常巴結老師，就學時風評並不好，亦更聽說林男在報告時卻以去法院為由缺席；另外，媒體人趙少康也曾痛批，林秉樞讀到政大博士班，卻是品行低劣，呼籲政大火速開除林男學籍。

針對外界輿論，政大政治系曾發表聲明，表示林秉樞於103學年度註冊入學博士班，休業期間因個人因素曾經休學。由於事件已經進入司法程序，待司法調查後若有確定事證，政治系將提請學生獎懲委員會審議，依校規處分。

根據聯合報掌握內容，政大日前已要求林秉樞提出延長修業說明，經提出上簽呈後才得延長修業，但林遲遲未提出。

政治大學表示，經查林秉樞本學期雖註冊但未修課，且修學年限屆滿，依學校學則規定將予以退學。本於規定，已將學則相關規章告知林父，若有疑義須於3月21日前提出，但截至期限，林父並未提交任何資料，是以依照學則進行退學處置，並於3月25日、本周五寄發退學通知書。

林秉樞

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