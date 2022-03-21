足球指導員進幼兒園 帶領幼兒把握運動黃金發展期

基隆市政府推動幼兒運動，今年與國立台灣海洋大學足球隊合辦「足球指導員前進幼兒園」計畫，安排專業足球指導員進入校園，帶領師生玩足球。全年規畫辦理320場幼兒足球課程，一推出馬上額滿，預計有2400名幼生參與。

教育處代理處長杜國正表示，市府自民國108年推動幼兒迷你足球運動，希望能把握幼童運動發展黃金時期。幼兒足球推動至今深受幼兒喜愛，每年賽季參賽隊伍都爆滿，參與園所也逐年攀升，今年期待透過全面推動，讓足球運動向下紮根，培養幼兒好體魄。

羅生麟說，足球運動除了有利孩子大肌肉、觀察力與手眼協調發展，更能培養孩子團體合作意識，抗壓性、尊重規則及他人等品德教育。配合幼兒體能發展階段，指導員會以遊戲為主的教學方式，讓幼兒嘗試接觸足球，進而產生興趣並養成運動習慣。