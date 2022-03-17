迎接台積電等進駐解決就學問題！高雄打造雙語低碳校園

南台灣半導體S廊帶成形，高市府配合橋頭科學園區及台積電等科技廠子女就學需求，今天宣布在楠梓區文小2用地選址規畫設校計畫。副市長史哲表示，校名會經過遴選程序進行，設計方案拚在年底完成，市府已為產業布局帶動人口遷入的教育需求射出第一箭，接下來第二箭要在科學園區促設實驗中學，第三箭則是與鄰近的高雄大學合作。

高市府招商效應帶動楠梓區產業轉型及人口、經濟紅利增長，教育環境設施等需求也提高，在審慎評估、全力整備，今天正式啟動楠梓區新設國小籌辦程序，副市長史哲、教育局長謝文斌及楠梓區議員、里長，視察楠梓區文小2新設校預定地。

史哲表示，台積電確定落腳楠梓，在地指標大廠日月光集團擴廠在即，產業布局帶動人口遷入，創造出區域發展新的扉頁。為因應橋頭科學園區的成立及台積電的進駐，預期北高雄將成為經濟、人口成長熱區，在生活、教育、社福等各方向對接需求提升，特別是人才培育的教育環境建設需求，高市府全力整備資源應對。

史哲說，高雄縣市合併後，僅在103年新設三民區河堤國小，楠梓區最後一所設校則是民國83年的楠陽國小。近年來楠梓是高雄市主要人口移入區，10年來人口增加約1萬7000人，其中又以高雄大學特定區包括藍田里、中和里、中興里，占楠梓區總人口成長數的54%，周邊的援中國小及右昌國小已分別在108年及110學年度開始進入總量管制，因此該區域有新設國小的必要性。