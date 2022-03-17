快訊

福原愛給橫濱男情書曝光 撒嬌「最喜歡你的笑容」惹怒前妻

NETFLIX宣布非同住者共用帳號將收費 這3處先實施

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網拍售學習歷程檔案協作 立委籲教育部徹查

聯合報 / 記者許維寧／台北即時報導
立委黃國書指出，學習歷程檔案商品化網路賣場上處處可見，買家一片好評。記者許維寧／攝影
立委黃國書指出，學習歷程檔案商品化網路賣場上處處可見，買家一片好評。記者許維寧／攝影

國立台北科技大學日前遭全教總指出，將學習歷程檔案課程以商品形式販售恐涉及招生倫理，北科大已有3人遭懲處。民進黨籍立委黃國書今天質詢教育部長潘文忠時指出，學習歷程檔案商品化網路賣場上更是處處可見，買家一片好評，賣場更聲稱工作室網羅各校、各系審查委員，要求教育部出面了解。

立法院今天舉行教育文化委員會，立委黃國書表示，教育部要求大學辦理營隊或活動，不得明示或暗示將如何教導如何準備學習歷程檔案，但只要上相關網路賣場搜尋，隨處都能找到民間販售的學習歷程檔案製作課程，民間團隊標榜工作室團隊學歷佳，更曾擔任過各招生管道審查委員，聲稱可協助買家完美呈現備審資料，還能接民間急件。

黃國書指出，網路上評價一片叫好，可見學習歷程檔案在民間早已經商品化，有錢的家長能協助學生獲得相關協助，加劇貧富差距問題。

教育部長潘文忠則說，針對大學端，教育部已告誡各大學，辦理營隊應避免過度連結招生選才和學習歷程檔案，同時各大學針對擔任當年度試務或甄試委員，也要求落實迴避原則，若大學違反將會採取嚴厲處分，目前已有大學遭到懲處。另外，該賣場確實很可疑，但也一直告訴外界，高中生學習歷程檔案需經過學校師長認證，獲得校內認可才是關鍵。

黃國書再指出，該賣場稱工作室備有各校書審委員，是否為真一定要讓家長知道，否則家長一窩蜂上網買商品，對學習歷程檔案成效將會大打折扣。

另外，日前亦有高中學生提出108課綱觀察報告，指學習歷程檔案淪為軍備競賽。時代力量委員王婉諭也於備質詢時指出，根據學生觀察報告，可歸納出學習歷程檔案仍受制於台灣考試導向風氣，無法實踐108課綱目標。另外，學習歷程檔案於政策面未做好全面規畫，目前看來是徒增學生壓力。

王婉諭詢問，教育部是否可以透過半年或一年期程提出具體檢視，甚至定期擬定檢討報告讓各界知悉？潘文忠說，學生的建議都是很珍貴的訊息，也讓教育部知道哪一些部分可以再努力。至於是否會提出具體檢視和檢討報告，潘文忠則表示「是」。

延伸閱讀

立委再提分發入學級距 潘文忠籲讓考生安心應考

分科測驗評估恢復國文、英文 增考數乙時程待討論

棄白投黃再一人 王薇君悄入時力任「行動時代」副召

夢的N次方素養工作坊開幕 潘文忠：教育最美風景在這裡

相關新聞

獨／學習歷程商品化 北科大3主管遭懲處最重記大過

國立台北科技大學日前遭全教總指出，將學習歷程以商品形式販售恐涉及招生倫理。教育部對此要求北科大提出檢討報告和懲處名單，根...

學習歷程諮詢賣出101萬套？ 潘文忠質疑真實性

無黨籍立委黃國書今天指出，網路出現學習歷程諮詢課程，宣稱已賣101.3萬套。教育部長潘文忠質疑數據真實性，並重申如果是大...

北港、土庫及褒忠圖書館 榮獲全國閱讀力冠亞季軍

教育部公佈「110年臺灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」，雲林縣110年人均擁書冊數2.4冊，人均借閱冊數1.75、人均到...

內壢社福館今開幕提供幼兒場域 公托中心報名至31日止

桃園中壢區內壢社福館緊鄰常樂公園、元生公園及星河親子公園等，而內壢生活圈也是年輕家庭的生活區域，假日總是滿滿人潮，因此由...

大學分科測驗制度有盲點？ 立委：頂尖學生鑑別度失準

大學指考改為「分科測驗」成績計算從百分制改為60級分制，民眾黨立委高虹安、無黨籍立委黃國書今天與學界共同開記者會指出，呼...

迎接台積電等進駐解決就學問題！高雄打造雙語低碳校園

南台灣半導體S廊帶成形，高市府配合橋頭科學園區及台積電等科技廠子女就學需求，今天宣布在楠梓區文小2用地選址規畫設校計畫。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。