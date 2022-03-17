網拍售學習歷程檔案協作 立委籲教育部徹查

國立台北科技大學日前遭全教總指出，將學習歷程檔案課程以商品形式販售恐涉及招生倫理，北科大已有3人遭懲處。民進黨籍立委黃國書今天質詢教育部長潘文忠時指出，學習歷程檔案商品化網路賣場上更是處處可見，買家一片好評，賣場更聲稱工作室網羅各校、各系審查委員，要求教育部出面了解。

立法院今天舉行教育文化委員會，立委黃國書表示，教育部要求大學辦理營隊或活動，不得明示或暗示將如何教導如何準備學習歷程檔案，但只要上相關網路賣場搜尋，隨處都能找到民間販售的學習歷程檔案製作課程，民間團隊標榜工作室團隊學歷佳，更曾擔任過各招生管道審查委員，聲稱可協助買家完美呈現備審資料，還能接民間急件。

黃國書指出，網路上評價一片叫好，可見學習歷程檔案在民間早已經商品化，有錢的家長能協助學生獲得相關協助，加劇貧富差距問題。

教育部長潘文忠則說，針對大學端，教育部已告誡各大學，辦理營隊應避免過度連結招生選才和學習歷程檔案，同時各大學針對擔任當年度試務或甄試委員，也要求落實迴避原則，若大學違反將會採取嚴厲處分，目前已有大學遭到懲處。另外，該賣場確實很可疑，但也一直告訴外界，高中生學習歷程檔案需經過學校師長認證，獲得校內認可才是關鍵。

黃國書再指出，該賣場稱工作室備有各校書審委員，是否為真一定要讓家長知道，否則家長一窩蜂上網買商品，對學習歷程檔案成效將會大打折扣。

另外，日前亦有高中學生提出108課綱觀察報告，指學習歷程檔案淪為軍備競賽。時代力量委員王婉諭也於備質詢時指出，根據學生觀察報告，可歸納出學習歷程檔案仍受制於台灣考試導向風氣，無法實踐108課綱目標。另外，學習歷程檔案於政策面未做好全面規畫，目前看來是徒增學生壓力。

王婉諭詢問，教育部是否可以透過半年或一年期程提出具體檢視，甚至定期擬定檢討報告讓各界知悉？潘文忠說，學生的建議都是很珍貴的訊息，也讓教育部知道哪一些部分可以再努力。至於是否會提出具體檢視和檢討報告，潘文忠則表示「是」。