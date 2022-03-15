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繪圖當問卷 研究：校園比網路學習佳

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
廣達文教基金會執行長徐繪珈15日表示，以畫作的模式能比起文字敘述傳達更多東西。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
廣達文教基金會執行長徐繪珈15日表示，以畫作的模式能比起文字敘述傳達更多東西。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

比較居家學習，學童在校學習更有助於獨立、積極！疫情下居家學習成趨勢，廣達基金會對此展開研究，比較兩者學習的差異，主張在校學習優點多。臺灣大學統計教學中心教授任立中表示，校園生活後可提升學童的獨立性與積極性，呼籲教育界投入資源到線上教學時，也要關注校園生活帶來的正面影響。

廣達文教基金會執行長徐繪珈說，此次調查分為兩個階段，第一階段學童居家學習，有效實測問卷回收為2,928份，第二階段學童回校學習實測問卷回收則高達3,700份。

她強調，這次也採用有別於傳統文字問卷的方式，讓小朋友以塗鴉著色方式回答問卷，並作出繪畫分析。她以梵谷的畫《麥田群鴉》為例，說明繪畫中粗獷的筆觸、顏色的運用能夠說明畫家當時抑鬱的情緒，更意味著畫作比文字敘述能傳達更多東西。

任立中指出，該數據相當龐大，以科學角度分析後發現，學童返回學校後在「色彩豐富度」、「色彩使用程度」上都更加豐富。而著色豐富度升高，就意味著學童在人格特質上較具獨立性與積極主動性。如學童在校園學習較喜好體育課時，也會反應在繪畫上，學童使用紅、綠、紫等色彩的狀況增加，根據彩色心理學，這代表不畏困、外向與積極的性格。


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圖說：此次廣達文教基金會一改傳統文字問卷的模式，讓學童進行塗鴉問卷。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

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疫情 都更 梵谷

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