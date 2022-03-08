快訊

吃素真的更健康！研究揭密為什麼素食比雜食有益

最便宜iPhone、iPhone 13新驚喜？曝3/9蘋果春季發表會新品預測

移民署委靜宜培訓新住民多元文化人才 137人完成初階

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
取得證書的學員將納入移民署多元文化講師資料庫，協助各服務站推廣文化交流，並提供各界與企業延攬聘用。圖／靜宜大學提供
取得證書的學員將納入移民署多元文化講師資料庫，協助各服務站推廣文化交流，並提供各界與企業延攬聘用。圖／靜宜大學提供

內政部移民署委託靜宜大學從去年8月至今年1月辦理「新住民多元文化人才培訓計畫」，分別有137位完成初階課程、92位通過進階訓練，在東協廣場「靜宜大學臺中跨境體驗示範基地」舉辦成果展。移民署副署長梁國輝表示，取得證書的學員將納入移民署多元文化講師資料庫，協助各服務站推廣文化交流，並提供各界與企業延攬聘用，讓更多新住民及新二代能參與公共事務。

副署長梁國輝說，為落實我國開放政府行動方案「促進新住民公共參與及發展」，移民署積極推動新住民參與公共事務，並以「多元文化人才培訓計畫」等培力措施，招收新住民及其子女參與相關課程，感謝立委羅美玲長期催生新住民的公共參與，靜宜大學也肩負起規劃第一屆課程培訓的重責大任。

參與「新住民多元文化人才培訓計畫」學員，在成果展中分享心得，新住民與新二代並帶來精彩的異國風情舞蹈與樂器等表演，還有美食DIY等體驗。

立委羅美玲恭喜此次通過培訓的學員，她表示，新住民或新二代具多元的文化背景，若能結合在地的閩南、原住民及客家等文化，會增加更多優勢，也期望延續「新住民多元文化人才培訓計畫」，以促進跨文化交流與族群融合，對台灣多元文化發展也是很重要的里程碑。

靜宜副校長王俊權表示，該校長期重視新住民子女的發展教育及學習成效，並辦理新二代到東南亞實習及臺企實習等活動，期待透過多元文化交流，豐富台灣文化。

靜宜大學職產長魏清圳強調，「新住民多元文化人才培訓計畫」分為初階及進階課程，授課地點涵蓋北中南東等四區，很多新住民來台多年，但對台灣文化不一定瞭解，透過靜宜專業教師及課程設計，傳遞台灣客家、原住民、閩南及眷村等不同族群在地文化，還有各國風俗民情；學員透過扎實訓練在取得證書後，必能成為台灣與新住民母國文化的重要橋梁。

越南籍學員丁氏讓來台17年，目前擔任來台越南同胞的華語教學工作，她表示，在培訓課程中，學習各國文化、口語表達及簡報製作等能力，期望能發揮所學協助更多人認識台灣。

學員范雪珂說，她來台5年，目前擔任新北市8所國中小學的越南語教師，很榮幸參與並通過移民署多元文化人才培訓計；希望透過所學提升教學的專業與技巧，讓學生更開心上課與學習。

中區區長林忠訓指出，中區因東南亞文化蓬勃發展，去年文化部相關活動多達35場，遙遙領先中市28區；日前在中區舉辦的印尼爪哇婚禮活動，民眾能體驗豐富的東南亞等多元文化融合宛如「偽出國」。

新住民與新二代也於成果展中帶來精彩的異國風情舞及樂器等表演。圖／靜宜大學提供
新住民與新二代也於成果展中帶來精彩的異國風情舞及樂器等表演。圖／靜宜大學提供
移民署攜手靜宜大學，培訓新住民多元文化種子教師。圖／靜宜大學提供
移民署攜手靜宜大學，培訓新住民多元文化種子教師。圖／靜宜大學提供
靜宜大學長期重視新住民子女的發展教育及學習成效，並辦理新二代到東南亞實習及臺企實習等活動。圖／靜宜大學提供
靜宜大學長期重視新住民子女的發展教育及學習成效，並辦理新二代到東南亞實習及臺企實習等活動。圖／靜宜大學提供
新住民與新二代也於成果展中帶來精彩的異國風情舞及樂器等表演。圖／靜宜大學提供
新住民與新二代也於成果展中帶來精彩的異國風情舞及樂器等表演。圖／靜宜大學提供
移民署攜手靜宜大學，培訓新住民多元文化種子教師。圖／靜宜大學提供
移民署攜手靜宜大學，培訓新住民多元文化種子教師。圖／靜宜大學提供

新住民 移民署 靜宜大學

延伸閱讀

影／周春米邀「女力立委」 力挺唯一支持選屏縣長

女力故事分享 女檢、新移民與身障家長走出一片天

綠營縣長初選 黨籍女立委相挺屏東女力周春米

279萬劑高端本月20日陸續到期 陳時中承認銷毀可能

相關新聞

移民署委靜宜培訓新住民多元文化人才 137人完成初階

內政部移民署委託靜宜大學從去年8月至今年1月辦理「新住民多元文化人才培訓計畫」，分別有137位完成初階課程、92位通過進...

新課綱淪花錢買經歷 弱勢更無助

大學考招配合新課綱變革，其中一大改變就是以高中三年的學習歷程檔案取代個人申請時的備審資料。但外界發現，學習歷程檔案實施三...

5天1.4萬 坊間開課搶錢

不只北科大，也有不少大學開設與學習歷程檔案相關課程，像是台師大今年一月才剛舉辦「高中研習系列—量身訂做你的學習計畫」，開...

校長遴選 鑽漏洞喬志願

高中以下學校校長五月遴選，全國教師工會總聯合會昨說，近日接獲檢舉指高中校長協會利用遴選作業要點漏洞，遴選前喬好志願；截至...

南市校長協會：校園需和諧 校長遴選非權力遊戲的棋子

全國中小學校長協會理事長張信務、台南市中等學校校長協會理事長洪慶在及中小學校長協會理事長李添旺反對校長遴選委員會納入浮動...

校長遴選浮動委員引爭議 台南教育局：會引發不安與困擾

台南市議員許又仁等人及南市教育產業工會、教師會今天建議，未來校長遴選，家長會及教師代表能採浮動委員制，教育局表示，南市國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。