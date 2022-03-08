移民署委靜宜培訓新住民多元文化人才 137人完成初階

內政部移民署委託靜宜大學從去年8月至今年1月辦理「新住民多元文化人才培訓計畫」，分別有137位完成初階課程、92位通過進階訓練，在東協廣場「靜宜大學臺中跨境體驗示範基地」舉辦成果展。移民署副署長梁國輝表示，取得證書的學員將納入移民署多元文化講師資料庫，協助各服務站推廣文化交流，並提供各界與企業延攬聘用，讓更多新住民及新二代能參與公共事務。

副署長梁國輝說，為落實我國開放政府行動方案「促進新住民公共參與及發展」，移民署積極推動新住民參與公共事務，並以「多元文化人才培訓計畫」等培力措施，招收新住民及其子女參與相關課程，感謝立委羅美玲長期催生新住民的公共參與，靜宜大學也肩負起規劃第一屆課程培訓的重責大任。

參與「新住民多元文化人才培訓計畫」學員，在成果展中分享心得，新住民與新二代並帶來精彩的異國風情舞蹈與樂器等表演，還有美食DIY等體驗。

立委羅美玲恭喜此次通過培訓的學員，她表示，新住民或新二代具多元的文化背景，若能結合在地的閩南、原住民及客家等文化，會增加更多優勢，也期望延續「新住民多元文化人才培訓計畫」，以促進跨文化交流與族群融合，對台灣多元文化發展也是很重要的里程碑。

靜宜副校長王俊權表示，該校長期重視新住民子女的發展教育及學習成效，並辦理新二代到東南亞實習及臺企實習等活動，期待透過多元文化交流，豐富台灣文化。

靜宜大學職產長魏清圳強調，「新住民多元文化人才培訓計畫」分為初階及進階課程，授課地點涵蓋北中南東等四區，很多新住民來台多年，但對台灣文化不一定瞭解，透過靜宜專業教師及課程設計，傳遞台灣客家、原住民、閩南及眷村等不同族群在地文化，還有各國風俗民情；學員透過扎實訓練在取得證書後，必能成為台灣與新住民母國文化的重要橋梁。

越南籍學員丁氏讓來台17年，目前擔任來台越南同胞的華語教學工作，她表示，在培訓課程中，學習各國文化、口語表達及簡報製作等能力，期望能發揮所學協助更多人認識台灣。

學員范雪珂說，她來台5年，目前擔任新北市8所國中小學的越南語教師，很榮幸參與並通過移民署多元文化人才培訓計；希望透過所學提升教學的專業與技巧，讓學生更開心上課與學習。