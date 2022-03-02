新北擴大幼兒分區家長反彈 教育局：與學區列同等順序

新北公共化幼兒園名額一直是僧多粥少，110年度錄取率6成8。先前教育局放寬資格，擴大幼兒設籍資格，從行政29區調整為行政9大分區。不過民進黨議員張維倩指出，有家長陳情住在行政區交界的幼兒，無法就近唸學區的幼兒園，反而要跑到較遠的地方，根本不便民，建議教育局應該將學區納入考量。教育局表示，簡章將會修正，將學區及分區皆列同等抽籤順序。

為滿足設籍2至5歲幼兒，教保服務需求，新北於108至110年學年度增班100班之公共化幼兒園，目前有314園、總收托人數達3萬2376人，加上準公共幼兒園也有217園，收托1萬3730名幼生。不過公共化幼兒園名額一直是增多粥少，新北109學年度可收托幼生為3萬1290人，錄取率為64.88%，110學年度稍微成長，錄取率68.28%，有3萬2376人收托。

公共化幼兒園名額搶破頭，因此抽籤順序成為關鍵，教育局今年將29個行政區，以地緣鄰近性所劃分成9大分區為板橋、三鶯、雙和、七星、文山、瑞芳、淡水、三重及新莊分區，擴大幼兒設籍資格為第七順序，對行政區交界的家長來說，影響很大。

張維倩指出，有家長居住中和靠近板橋，無法申請離家較近的幼兒園，反而要到雙和分區去就讀，加上公共化幼兒園名額不多，備取人數都是幾百位在排，往後一個順位就幾乎等於抽不到公幼，建議教育局應該將學區納入考量，並研議放寬或採取學區與分區並行。

教育局回應，為保障幼生就近入學權益，將修正資格，把學區及分區皆列同等抽籤順序，簡章預計於4月上旬公告，於5月下旬前開放報名。