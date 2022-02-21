台中外師數126人笑傲六都 達區區有外師目標

台中市長盧秀燕上任3年來，國中小學外師人數從23人六都最末到今年126人，蟬聯六都第一，另300所國中小有213名外師，總經費約1億3000萬元。

全球化的浪潮下，英語力成為孩子們走向世界的核心能力之一。台中市資深校長指出，外師教自己的母語教學活潑，幾乎全英語互動，有助學生融入教學情境。

台中市政府教育局積極推動雙語教育政策，廣聘外師、雙語師資培訓增能、規畫豐富的課程，讓學生們習慣且自在使用英語溝通互動，奠定年輕世代的人才競逐優勢。

台中市有300所國中小，目前外師在2018年只有23人，2019年25人，2020年增至35人，三年都是六都吊車尾。

「師資是雙語教育成功的關鍵」教育局長楊振昇說，教育局去年度提出外籍英語教師3倍增計畫，市長盧秀燕大力支持，一口氣編列1億2600萬元全力衝刺，今年增至126名外師，兩度蟬聯六都第一。

教育局長楊振昇指出，台中市目前213所國中小學校有外師教學，今年新聘的外師陸續到位，達成29個行政區「區區有外師」目標。

「外師能帶動文化交流」豐南國中徐姓家長說，「孩子有更多機會更願意開口說英語。」

除了聽說的機會增加，外師同時也協助台中市雙語教學教師進行課程共備，成為推動雙語教學的最佳助力。

教育局加強培育現場教師的雙語教學能力，首創二軌三階教師專業成長研習，強化國中小雙語教育師資，幾乎場場爆滿。

台中市訂定每個月第三周的周三作為「英語日」各校當天不僅會以英語溝通，更規畫英語主播、每日一句、闖關遊戲等趣味活動，以生活化的雙語環境增進學生對英語的興趣。

台中市今年聘126名外師，期待英語教學課程活潑生動，提高學生學習興趣。圖／台中市教育局提供