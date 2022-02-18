基隆力推幼兒6大多元學習 首場KIBO機器人玩出邏輯力

基隆市為了提供孩子更多元的學習機會，自109學年度起開辦幼兒多元學習體驗活動，今年邁入第二年，共有「KIBO機器人程式教育體驗」等6大項課程，上半年60場皆已報名額滿，有3600名小朋友參加，今起陸續舉行，KIBO機器人打頭陣，很受小朋友歡迎。

教育處表示，原有「交通安全體驗」、「天文初體驗」、「小小生物觀察家」、「KIBO機器人程式教育體驗」等課程，今年度新增「消防安全體驗」、「迷你攻城戰-DIY手作機械投石車」兩大新項目，有3600名小朋友受惠，讓幼兒在玩樂中培養邏輯思維及生活知能。

首場多元體驗活動今在安樂區行政大樓辦理，共有30名建德幼兒園小朋友參加教育處與台灣資訊教育發展協會合作的「KIBO機器人程式教育體驗」。

KIBO機器人的操作有別於多數機器人，利用手機或平板電腦的指揮，將程式指令印在實體積木，透過機器人內建紅外線儀掃描條碼，即可獲取指令，並搭配講師生動的故事關卡，培養幼兒邏輯、學習下指令，明白程式設計的概念，讓幼兒對程式語言更具好奇心及成就感。

教育處代理處長杜國正表示，幼兒多元學習是教導未來必備的識能，透過邀請專業領域的講師設計與日常生活相關主題課程，結合基隆市推動的幼兒STEAM教育，提供學齡前孩子不一樣的學習體驗。